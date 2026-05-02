Sửa chữa đập Thảo Long phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đập Thảo Long được sửa chữa nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hư hỏng nhiều vị trí

Đập ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long có vai trò cung cấp đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và kinh tế trên địa bàn, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch ở sông Hương, vùng đầm phá Tam Giang. Dù vậy, sau 20 năm đưa vào khai thác, sử dụng, đập Thảo Long đã xuống cấp nhiều vị trí.

Cụ thể, các cửa van bằng vật liệu thép CT3, thiết bị thủy lực, thiết bị điện, điện tử lắp đặt ngoài trời chịu nhiều tác động bất lợi của môi trường nhiễm mặn, độ ẩm, giông sét nên đã hư hỏng, xuống cấp theo thời gian. Công trình không được thiết kế hệ thống cửa van dự phòng trong trường hợp có sự cố hư hỏng xảy ra, đơn vị quản lý vận hành không đóng hoặc mở được cửa van chính cũng khiến công trình hư hỏng. Do vậy, việc đầu tư nguồn vốn cho công tác duy tu, sửa chữa nhằm chống xuống cấp, đảm bảo công trình đập Thảo Long vận hành ổn định, đáp ứng nhiệm vụ là hết sức cần thiết.

Trên cơ sở đó, cuối năm 2025, Dự án (DA) thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long thuộc DA Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước được triển khai hứa hẹn sẽ mang lại chiếc “áo mới” cho công trình thủy lợi trọng điểm này. Theo đó, DA được khởi công tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành tháng 11/2027 do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 350 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây lắp hơn 319 tỷ đồng.

Hiện công trình đập Thảo Long đang được các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công sửa chữa với nhiều nhân công, máy móc thiết bị được huy động đến công trường. Các nhà thầu thi công cho biết, do vị trí công trình nằm ở khu vực cửa sông, đầm phá chịu tác động lớn của thời tiết, vừa thi công sửa chữa vừa khai thác nên chỉ triển khai thi công được trong mùa khô.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT thông tin, tổng khối lượng thực hiện công trình đến nay khoảng 13,5% khối lượng theo hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng đang triển khai một số hạng mục như đúc và đóng cọc thử bê tông cốt thép đạt 30% khối lượng, hoàn thành bốc dỡ, tập kết vật liệu để thi công gia cố đá phần hạ lưu và triển khai đóng 300/740 cây cừ chống thấm. Đối với phần cơ khí đã hoàn thành gia công lắp sàn đạo, hoàn thành dầm treo và sản xuất cửa van mới đạt 40% khối lượng hợp đồng. Lũy kế vốn bố trí cho DA đến nay hơn 147 tỷ đồng, lũy kế giải ngân được khoảng 104 tỷ đồng. Riêng năm 2026, nguồn vốn được bố trí 50 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến nay khoảng 6,5 tỷ đồng, đạt 13,1% kế hoạch.

Đề xuất gia hạn thời gian thi công

Theo chủ đầu tư, hiện công trình đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn cần được tháo gỡ. Trong đó, có một số hạng mục phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tế và có một số công việc tính thiếu khối lượng phải bổ sung. Các cửa van sửa chữa cũng cần phải được hội đồng chuyên gia tổ chức đánh giá lại tình trạng hư hỏng khi tháo dỡ lên bờ để quyết định sửa chữa hay thay mới, do đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đặt hàng vật tư của nhà thầu.

Do đặc thù công trình nâng cấp, sửa chữa, vừa thi công, vừa điều tiết nước và chỉ thi công được trong mùa khô (từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm) nên công tác tổ chức thi công cũng gặp nhiều khó khăn về thời gian. Cụ thể, công trình bắt đầu triển khai vào đầu tháng 12/2025 thì gặp thời tiết có nhiều mưa, thời gian nghỉ Tết của các nhà thầu kéo dài, công tác chuẩn bị mất nhiều thời gian, đến cuối tháng 4/2026 mới triển khai các hạng mục dưới nước nên tiến độ giai đoạn đầu chậm so với kế hoạch. Ngoài ra, do tình hình giá nhiên, vật liệu biến động nên gây khó khăn trong việc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT cho biết, căn cứ khối lượng giá trị thi công theo kế hoạch năm 2026, Ban QLDA đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường được điều chỉnh nguồn vốn bố trí năm 2026 thêm 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện của DA thành phần là đến tháng 5/2027. Tuy nhiên, công trình nâng cấp, sửa chữa đập Thảo Long đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nên thời gian lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kéo dài; một số hạng mục cần phải được hội đồng chuyên gia tổ chức đánh giá tình trạng hư hỏng khi tháo dỡ lên bờ; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng khá phức tạp… Do đó, Ban QLDA cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép được gia hạn thời gian thực hiện DA thành phần đến ngày 31/12/2027.