Nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập cho phụ nữ nông thôn

Các sản phẩm từ cỏ bàng ngày càng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã

Nâng cao tay nghề

Phường Phong Dinh nổi tiếng với làng nghề truyền thống đan lát đệm bàng. Nhiều năm qua, làng nghề đã được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, máy móc, cũng như hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, thu nhập của người dân vẫn chưa cao, sản phẩm chưa đa dạng và chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Vì vậy, đầu ra cho sản phẩm vẫn gặp không ít khó khăn.

Để góp phần tháo gỡ vấn đề này, mới đây, Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg đã phê duyệt và ký thỏa thuận đồng tài trợ số VIE/039 25 3639 với Công ty TNHH Maries trong khuôn khổ dự án VIE/039 do Chính phủ Luxembourg tài trợ thành phố Huế.

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Luxembourg thông tin, dự án tập trung đào tạo kỹ năng đan lát cơ bản và nâng cao tay nghề cho phụ nữ nhằm sản xuất các sản phẩm tinh xảo, có giá trị cao hơn, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định. Dự án cũng xây dựng các chương trình đào tạo toàn diện về nhân sự bán hàng và tiếp thị; hỗ trợ và khuyến khích nông dân địa phương mở rộng diện tích trồng cỏ bàng. Đồng thời, đầu tư xây dựng địa điểm kho bảo quản đạt tiêu chuẩn, chống côn trùng và loài gặm nhấm, lắp đặt hệ thống kệ phân loại quản lý nguyên liệu một cách hiệu quả; đầu tư công cụ và vật liệu cần thiết cho quy trình nhuộm tự nhiên để mở rộng bảng màu sản phẩm. Những hoạt động này vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm vừa thúc đẩy việc giới thiệu các mẫu mã sáng tạo, tăng tính khác biệt và sức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường.

Khẳng định vai trò của phụ nữ

Trong khuôn khổ dự án, có ít nhất 30 phụ nữ được đào tạo kỹ năng đan lát cơ bản, trong đó 15 phụ nữ sẽ được tham gia các buổi huấn luyện nâng cao để cải thiện tay nghề; 15 phụ nữ được tham gia khóa đào tạo nâng cao nhằm sản xuất các sản phẩm tinh xảo có giá trị cao hơn. Theo đó, thu nhập bình quân của những phụ nữ được đào tạo trong năm đầu tiên dao động từ 1 đến 3,2 triệu đồng/tháng, tùy theo tay nghề sau đào tạo. Mức thu nhập hằng năm dự kiến sẽ tăng từ 5 - 10%. Trong các giai đoạn tiếp theo, Công ty TNHH Maries sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các phụ nữ khác trong làng nghề tham gia hợp tác, tạo thêm 5 việc làm mới trong các công đoạn viền, lót, sơn và thiết kế.

Bà Hồ Thị Sương Lan, Giám đốc Công ty TNHH Maries cho hay, trước đó, công ty đã hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cũng như hợp tác với một số nghệ nhân, thợ đan lát tại địa phương và tiến hành xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề. Nhờ đó, số nghệ nhân, thợ đan lát tham gia vào chuỗi sản xuất của Công ty TNHH Maries có thu nhập khá ổn định. Việc triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng đan lát từ cơ bản đến nâng cao không chỉ giúp nâng cao kỹ năng đan lát và thiết kế, sử dụng màu phù hợp, thân thiện mà còn là cơ hội để các nghệ nhân, thợ đan lát có thể mở rộng hợp tác với công ty cũng như các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng các chương trình đào tạo toàn diện bao gồm các khâu đào tạo cho nhân sự bán hàng và tiếp thị, xúc tiến thương mại sản phẩm nhằm bảo đảm chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy việc giới thiệu các mẫu mã sáng tạo, phù hợp với thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Ông Lê Bá Phú, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Mỹ, phường Phong Dinh chia sẻ, đan lát từ cỏ bàng là nghề truyền thống gắn bó lâu đời đối với người dân Phong Dinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nghề truyền thống này đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc thiếu cải tiến mẫu mã, kỹ thuật, kỹ năng chưa bắt kịp xu hướng... Với sự hỗ trợ của dự án Luxembourg và Công ty TNHH Maries đã giúp người dân, thợ đan lát, nhất là chị em phụ nữ nâng cao tay nghề, kỹ năng đan lát, thiết kế, từ đó tăng diện tích trồng cỏ bàng và mở rộng thị trường tiêu thụ... Dự án cũng góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị của nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển bền vững hiện nay.