Phong Dinh chú trọng phát triển bền vững từ cơ sở

HNN.VN - Nằm bên bờ nam sông Ô Lâu, phường Phong Dinh là địa bàn thấp trũng, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Được sự quan tâm của các cấp ngành Trung ương, địa phương, Phong Dinh đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng công tác giảm nghèo, tạo nền tảng phát triển bền vững từ cơ sở.

Nghề đan đệm bàng, hỗ trợ nhiều gia đình ở Phong Dinh thoát nghèo

Nghề đan đệm bàng, hỗ trợ nhiều gia đình ở Phong Dinh thoát nghèo 

Trao “cần câu” tạo sinh kế phù hợp

Trước năm 2020, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn chủ yếu dừng lại ở hình thức trợ cấp tạm thời, cứu trợ khi gặp khó khăn đột xuất. Cách làm này chỉ giải quyết được phần “ngọn”, chưa tạo được động lực để người dân chủ động vươn lên. Nhận thức rõ hạn chế đó, gần đây, phường Phong Dinh đã chuyển hướng mạnh mẽ sang phương châm “trao sinh kế”, hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm với hiệu quả sử dụng vốn.

Thông qua các nguồn vốn tín dụng chính sách, Quỹ vì người nghèo, chương trình hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề, nhiều hộ nghèo đã có cơ hội tiếp cận nguồn lực đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống. Điều quan trọng là mô hình này không chỉ giúp người dân cải thiện vật chất mà còn thay đổi tư duy, từ chỗ trông chờ, ỷ lại sang tự chủ, chủ động tìm kiếm hướng phát triển phù hợp với điều kiện từng gia đình.

Mô hình nuôi dê tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình chị Hương 

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại tổ dân phố (TDP) Tây Phú - Phò Trạch, là một minh chứng điển hình. Trước đây, gia đình chị Hương thuộc diện hộ nghèo, nhờ hội đoàn địa phương hỗ trợ vốn sửa chữa nhà ở, hỗ trợ 7 con dê giống và vay vốn tín dụng chính sách để buôn bán nhỏ từ năm 2023. Từ đàn dê ban đầu, với có sự chăm nuôi đúng kỹ thuật, dê phát triển ổn định, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Đến nay, gia đình chị Hương đã thoát nghèo, cuộc sống gia đình khá dần lên, hạnh phúc hơn là chị Hương có điều kiện để chăm nuôi hai cháu đang tuổi ăn học đang bệnh máu tan bẩm sinh (bệnh Thalassemia).

Tương tự, gia đình anh Đoàn Văn Thọ, trú tại TDP Đông Thượng, cũng được hỗ trợ bò sinh sản, giống gà và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi, trồng lúa… Nhờ mô hình này, gia đình anh Thọ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn xây dựng được sinh kế ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mô hình nuôi bò của anh Thọ mang lại thu nhập cho gia đình 

Về thăm Phong Dinh hôm nay sẽ cảm nhận đổi thay rõ nét ở vùng quê thuần nông này. Đường thôn, ngõ xóm, nhà cửa khang trang sạch sẽ. Người dân Phong Dinh không chỉ tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt truyền thống mà còn được khuyến khích đa dạng hóa sinh kế, tận dụng các lợi thế sẵn có ở địa phương. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư máy cày, máy làm đất, máy xay xát gạo, vừa phục vụ nhu cầu sản xuất gia đình, vừa cung cấp dịch vụ ăn uống, sửa chữa cơ khí cho bà con liên vùng, tạo thêm nguồn thu đáng kể. Đặc biệt, nhiều lao động trẻ đã được hỗ trợ học nghề mây tre đan đệm bàng, đan lưới, giới thiệu việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và thất nghiệp trước đây.

Theo chân cán bộ phường từ khu vực trung tâm các TDP như Đông Phú, Tây Phú, Vân Trình và các vùng cát nội đồng ở xã Phong Chương (cũ), dễ dàng bắt gặp mô hình nuôi bò, dê đàn, vịt đàn, rau màu, dịch vụ xay xát lúa gạo, điện cơ khí... Mỗi một mô hình ở đây tuy nhỏ nhưng cộng hưởng tạo nên bức tranh sinh kế đa dạng, phù hợp với đặc thù của một phường đang trong quá trình đô thị hóa.

Dịch vụ đúc bờ lô, giải quyết việc làm nhàn rỗi, đem lại thu nhập ổn định ở Phong Dinh 
Vai trò “dẫn dắt” phát huy hiệu quả

Thông tin từ lãnh đạo phường Phong Dinh, để công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả thực chất hiện nay ở địa phương, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã có nhiều nhiều nỗ lực. Cách làm ở địa phương này là, vào dịp cuối năm tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo từng nguyên nhân cụ thể, từ đó xây dựng giải pháp, kế hoạch hỗ trợ sát thực cho năm tiếp theo, tránh tình trạng hỗ trợ không đúng người và sai địa chỉ.

Các tổ chức, hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh… đã phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng. Họ đứng ra tín chấp vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát việc sử dụng vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hội viên, người nghèo. Nhờ đó, nguồn vốn đến tay người dân không bị “chệch hướng”, đến đúng người, hiệu quả đầu tư được nâng cao, không có nợ xấu, nợ quá hạn.

Nghề đan lưới tạo việc làm, thêm thu nhập cho gia đình nghèo ở địa phương 

Theo ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phong Dinh, hiệu quả giảm nghèo ở cơ sở cũng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Người dân được giải thích rõ mục tiêu giảm nghèo bền vững; đồng thời ai cũng hiểu rằng, để thoát nghèo cần tự vươn lên bằng sức lao động của chính mình, thay vì trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó, ý thức của người dân thay đổi, đồng thuận biết cách lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhờ cách làm đồng bộ trên, số hộ nghèo, cận nghèo ở Phong Dinh đã giảm qua từng năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Hiện nay toàn phường có 6.827 hộ với 28.273 khẩu, nhưng chỉ còn 104 hộ nghèo với 209 khẩu, chiếm 1,52%, giảm 36 hộ so với năm 2024.

Phường Phong Dinh vẫn xác định giảm nghèo là nền tảng phát triển bền vững từ cơ sở nên tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án, ưu tiên hỗ trợ sinh kế gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng hành các hoạt động, phong trào này, các cấp hội đoàn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, nhân rộng các mô hình hiệu quả, hạn chế tình trạng tái nghèo.

Mô hình chăn nuôi gà tại TDP Nhất Phong góp phần giảm nghèo ở địa phương 

Theo ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, trong bối cảnh địa phương vừa được thành lập từ việc sát nhập 3 phường, xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương, đòi hỏi phải điều chỉnh chiến lược giảm nghèo, triển khai các giải pháp đồng bộ, sát thực, phù hợp với đặc thù mới. Dựa trên những thành quả đã làm được, Phong Dinh tiếp tục triển khai đi vào chiều sâu, góp phần tạo nền tảng vững chắc để người dân an tâm lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Minh Văn
