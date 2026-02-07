Truyền thông Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 6/2 đưa đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Các báo của Lào đăng tải các bài viết, phóng sự với các chủ đề: “Lào - Điểm đến đầu tiên trong tầm nhìn đối ngoại nhiệm kỳ mới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào: Biểu tượng sinh động của sự gắn kết chiến lược đặc biệt Việt Nam-Lào”; “Mối quan hệ có một không hai Lào-Việt Nam, là di sản vô giá của hai dân tộc”; “Lào-Việt Nam tiếp tục tạo nền tảng vững chắc phát triển bền vững”; “Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm”; “Tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền”…

Các bài báo đều nhấn mạnh, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi tái đắc cử và Lào là quốc gia đầu tiên được Tổng Bí thư Việt Nam lựa chọn để thăm ở cấp Nhà nước; trong thông lệ đối ngoại của các đảng cầm quyền, lựa chọn điểm đến đầu tiên luôn mang giá trị chính trị cao, phản ánh rõ thứ tự ưu tiên chiến lược trong quan hệ quốc tế. Việc Việt Nam bắt đầu các hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của nhiệm kỳ mới bằng chuyến thăm Lào đã gửi đi một thông điệp rõ ràng, nhất quán và có chiều sâu, Lào luôn giữ vị trí đặc biệt, trước sau như một trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam.

Về phía Lào, sự lựa chọn này không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể tinh thần “trước sau như một” trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu tiên chiến lược đối với Lào cho thấy bản lĩnh chính trị, sự kiên định về nguyên tắc và chiều sâu nhân văn trong đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài báo đánh giá những kết quả nổi bật trong quan hệ, hợp tác Lào-Việt Nam thời gian qua, khẳng định, từ tất cả những nền tảng đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mà còn hướng tới định hình chiều sâu mới cho mối quan hệ chiến lược đặc biệt Lào-Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Truyền thông Lào nhất quán đưa tin cho biết, trong các cuộc hội đàm và tiếp xúc cấp cao, hai bên tập trung trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và khu vực, cũng như những vấn đề chiến lược trong quan hệ Lào-Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất, coi đây là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực khác; thực tiễn cho thấy, mức độ tin cậy chính trị giữa Lào và Việt Nam thuộc nhóm sâu sắc và bền chặt nhất trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước triển khai các chương trình hợp tác dài hạn, mang tính chiến lược.

Thêm vào đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Lào và Việt Nam luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, đồng thời phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.

Truyền thông Lào phản ánh, từ góc nhìn của nhân dân Lào, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn mang giá trị tình cảm sâu sắc. Việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn Lào là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ mới được cảm nhận như một lời khẳng định chân thành về tình nghĩa anh em thủy chung giữa hai dân tộc. Đó là thứ tình cảm hiếm có trong quan hệ quốc tế, được hun đúc qua lịch sử đấu tranh cách mạng, được thử thách trong gian khổ và được củng cố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Truyền thông Lào khẳng định, chuyến thăm không chỉ là sự kiện mang tính nghi thức, mà là sự hội tụ của tầm nhìn chiến lược, lợi ích phát triển lâu dài và tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Lào-Việt Nam, làm sâu sắc hơn mối quan hệ chiến lược đặc biệt, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác rộng lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Bên cạnh đó, chuyến thăm không chỉ phản ánh sự kế thừa truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc đưa quan hệ Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử và yêu cầu của thời đại.

