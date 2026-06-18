Giữ màu xanh cho đôi bờ sông Hương

Không gian xanh hai bên bờ sông Hương là địa điểm được nhiều người dân và du khách lựa chọn để nghỉ ngơi, thư giãn

Khoảng 17 giờ hằng ngày, khu vực công viên và các bãi cỏ ven sông Hương bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều gia đình mang theo chiếu, đồ ăn nhẹ để tổ chức những buổi dã ngoại nhỏ.

Không gian mở, nhiều cây xanh, tầm nhìn rộng cùng bầu không khí trong lành làm các bãi cỏ ven sông Hương trở thành một trong những không gian công cộng được yêu thích nhất của người dân Huế.

Anh Phan Xuân Tuấn (phường An Cựu) chia sẻ: “Trước đây, người dân chủ yếu đi bộ trên vỉa hè hoặc vào công viên. Nay có những thảm cỏ rộng, đẹp, mọi người có thêm không gian để nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc, được ngồi bên sông, tận hưởng không khí mát mẻ là điều rất dễ chịu”.

Sự thay đổi diện mạo hai bờ sông Hương trong những năm qua được nhiều người đánh giá là một trong những dấu ấn rõ nét trong quá trình xây dựng đô thị xanh của Huế. Không gian ven sông không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách khi đến với Cố đô. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, các biểu hiện thiếu ý thức nơi công cộng đang dần trở thành những “vết gợn” trên bức tranh xanh ấy.

Tại một số khu vực bãi cỏ ven sông, nhất là vào sáng sớm sau các ngày cuối tuần, vẫn còn xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt bị bỏ lại trên thảm cỏ. Những vỏ chai nước, ly nhựa dùng một lần, hộp đựng thức ăn hay túi ni lông nằm rải rác dưới các gốc cây hoặc ven lối đi.

Đáng chú ý, nhiều nhóm thanh niên mang theo bia, nước ngọt và thức ăn đến tụ tập trên các bãi cỏ ven sông. Có nhóm chỉ ngồi trò chuyện, nhưng cũng có những nhóm tổ chức ăn nhậu ngay tại không gian công cộng này. Ông Nguyễn Văn Hòa (phường Phú Xuân) nói: “Có lần gia đình tôi ngồi cạnh một nhóm thanh niên tổ chức nhậu. Họ hút thuốc, cười nói khá lớn, ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là trẻ nhỏ. Sau khi ra về vẫn còn để lại rác trên bãi cỏ”.

Để có được những thảm cỏ xanh mướt như hiện nay, các đơn vị quản lý phải thường xuyên cắt tỉa, chăm sóc cây xanh và tổ chức thu gom rác hằng ngày. Việc duy trì các bãi cỏ ven sông luôn xanh, sạch, đẹp đòi hỏi nhiều công sức, nhân lực và kinh phí. Nhiều người cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở công tác chăm sóc cảnh quan mà ở ý thức của một bộ phận người sử dụng không gian công cộng.

Thực trạng này cũng được các cơ quan báo chí phản ánh tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của UBND thành phố diễn ra đầu tháng 6 này.

Trả lời vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường cho biết, nhiều năm qua, TP. Huế đều triển khai hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của lượng người dân và du khách đến các không gian công cộng, tình trạng xả rác và vi phạm vệ sinh môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Theo ông Hoàng Việt Cường, thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan.

“Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường và trật tự nơi công cộng. Chúng tôi cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi thiếu văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị Huế xanh - sạch - sáng”, ông Hoàng Việt Cường cho biết.