Thiên đường bên sông

HNN - Đó là thiên đường của sự yên bình rất đỗi dịu dàng ở không gian những con đường đi bộ ven sông Hương sau khi được quy hoạch, gồm: Tuyến ven sông Như Ý, hệ thống đường đi bộ ven sông Hương và các công viên bên sông ở trung tâm thành phố Huế.

Tôi đã dừng lại rất lâu bên bức ảnh của một người bạn ghi hình cả gia đình cùng nhau picnic bên bờ sông Hương, nơi cách nhà chưa đầy 10 phút chạy xe máy, cùng lời nhắn: “Mỗi ngày, vậy là an yên”. Rồi tôi lại lẩn thẩn nghĩ về những đô thị đang ngột ngạt bởi nhà cao tầng, khói bụi, nóng bức; lại nghĩ đến những khuôn mặt cười không nổi ở những nơi đang có đạn nổ, bom rơi… Đứng bên đôi bờ sông Hương những ngày xanh mướt, tôi thấy mình đúng thật như đang ở giữa chốn thiên đường vậy.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về những góc ảnh yên bình, hiền hòa của một phần trung tâm thành phố.

Bộ ảnh do tác giả Bảo Châu thực hiện.

 
 Công viên Bùi Thị Xuân sau quy hoạch
 
 
 Lãng mạn bờ sông ven đường Lê Lợi

 Mới lạ tuyến đi bộ đập đá

Sau cánh cổng chùa

Nhắc đến Huế, nhiều người sẽ nghĩ đến một Huế của vùng đất Phật giáo sâu lắng với hàng trăm đền chùa khác nhau. Giữa nhịp sống rộn ràng của một Huế hiện đại, đời sống sau mỗi cánh cổng chùa Huế không hề buồn tẻ, mà đó là sự hiện thân tinh tế của những vẻ đẹp tâm linh trong đời sống tinh thần của phần lớn người dân Cố đô. Nơi đây, mỗi khung cảnh, mỗi không gian, mỗi sự hiện diện đều lặng lẽ, sâu lắng như một bài kinh. Và giữa chốn thiền môn thanh tịnh ấy, sự có mặt của các chú điệu nhỏ trong màu áo nâu, áo lam lại toát lên một thứ cảm xúc nhẹ nhõm, trong trẻo và đầy đức tin.

Khám phá Đà Nẵng Tours - Thiên đường đáng sống tại Việt Nam

Nhắc đến Đà Nẵng, người ta không chỉ nhớ đến một thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với những bãi biển tuyệt đẹp. Tham gia Đà Nẵng Tours, du khách sẽ có cơ hội khám phá từ những cây cầu độc đáo, ngọn núi hùng vĩ đến khu vui chơi giải trí hiện đại.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, Thừa Thiên Huế vẫn là địa phương mang trên mình nhiều vết thương của chiến tranh...

Tuyên truyền về an ninh vùng biên giới, chủ quyền biển đảo; hướng dẫn cách thông tin liên lạc khi các chủ tàu cá gặp sự cố trên biển; hỗ trợ học sinh cách phòng ngừa ma túy; chia sẻ cách làm kinh tế hay và tặng cờ Tổ quốc cho bà con… là những việc làm ý nghĩa được lực lượng bộ đội biên phòng đường biên, đường biển Thừa Thiên Huế thường xuyên thực hiện, trong nỗ lực "gần dân, sát dân, hiểu dân" và đồng hành, hỗ trợ bà con phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Trận mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua, khiến nhiều vùng sản xuất rau màu bị thiệt hại nặng nề. Đua với thời gian, ngay khi nước rút, tranh thủ ngày tạnh ráo, bà con nông dân dọn dẹp bùn non, bắt tay gầy dựng lại vườn tược, tỉa dặm và trồng mới rau màu cho kịp nông lịch.

