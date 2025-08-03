Thiên đường bên sông

Tôi đã dừng lại rất lâu bên bức ảnh của một người bạn ghi hình cả gia đình cùng nhau picnic bên bờ sông Hương, nơi cách nhà chưa đầy 10 phút chạy xe máy, cùng lời nhắn: “Mỗi ngày, vậy là an yên”. Rồi tôi lại lẩn thẩn nghĩ về những đô thị đang ngột ngạt bởi nhà cao tầng, khói bụi, nóng bức; lại nghĩ đến những khuôn mặt cười không nổi ở những nơi đang có đạn nổ, bom rơi… Đứng bên đôi bờ sông Hương những ngày xanh mướt, tôi thấy mình đúng thật như đang ở giữa chốn thiên đường vậy.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về những góc ảnh yên bình, hiền hòa của một phần trung tâm thành phố.

Bộ ảnh do tác giả Bảo Châu thực hiện.

Công viên Bùi Thị Xuân sau quy hoạch

Lãng mạn bờ sông ven đường Lê Lợi