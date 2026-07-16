Sửa chữa cấp bách đập Thảo Long sau 20 năm đưa vào khai thác

Công trình đập Thảo Long đang được các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công sửa chữa

Sau 20 năm đưa vào khai thác, sử dụng, đập Thảo Long (phường Dương Nỗ, TP. Huế) đã hư hỏng, xuống cấp nhiều điểm. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần thiết phải sửa chữa công trình thủy lợi này nhằm bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch ở sông Hương và vùng đầm phá Tam Giang.

Trên cơ sở đó, cuối năm 2025, DA thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn đập Thảo Long thuộc DA Sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ, đập chứa nước được triển khai.

DA do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư phê duyệt hơn 348 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu xây lắp số 7 bao gồm toàn bộ phần xây dựng công trình có giá trị hợp đồng hơn 319 tỷ đồng. Công trình khởi công từ ngày 26/11/2025 và dự kiến hoàn thành vào ngày 26/11/2027 sau 730 ngày thi công.

Tính đến nay, tổng khối lượng thực hiện toàn dự án đã đạt khoảng 34% giá trị hợp đồng. Đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai tại các khoang số 1, 2, 9, 10, 11, 12 và sửa chữa các cửa van cũ. Đối với hệ thống van mới, nhà thầu đã hoàn thành sản xuất 4/6 cửa van, đạt khoảng 80% khối lượng đề ra.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa lũ sắp tới, Ban QLDA cùng các nhà thầu đã thống nhất kế hoạch thi công năm 2026. Theo đó, các đơn vị sẽ hoàn thành phần thủy công và tiến hành lắp đặt xong cửa van, thiết bị cho 6 khoang (1, 2, 9, 10, 11, 12) vào ngày 20/8; hoàn thành toàn bộ việc nhổ cừ thi công để thông thoáng dòng chảy, sẵn sàng thoát lũ vào ngày 30/8/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ gia cố khu vực hạ lưu; hoàn thiện nhà quản lý và hệ thống máy phát điện dự phòng.

Những hình ảnh phóng viên Huế ngày nay ghi nhận tại công trình:

Sau gần 20 năm đưa vào khai thác, đến nay đập Thảo Long đã xuống cấp nhiều hạng mục

Cuối năm 2025, dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đập Thảo Long được triển khai

Công nhân làm việc ở công trường đối diện với sóng gió cũng như nắng nóng cao điểm

Thợ lặn kiểm tra các hạng mục dưới nước cần sửa chữa

Do đặc thù vừa sửa chữa, vừa điều tiết nước nên việc thi công gặp nhiều khó khăn

Các cửa van được đánh giá lại tình trạng hư hỏng trước khi sửa chữa, thay mới

Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa thoát lũ - một trong những hạng mục quan trọng tại đập Thảo Long được thay mới