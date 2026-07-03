  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/07/2026 22:16

Áo dài khoe sắc bên dòng Hương Giang

HNN.VN - Mỗi bộ sưu tập áo dài mang theo một câu chuyện, cùng tỏa sáng, khoe sắc bên dòng Hương Giang thơ mộng, đem đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Các chương trình trong Tuần lễ áo dài HuếCon đường xa của áo dài Áo dài trong mắt trẻ thơChuyện thú vị về nam hướng dẫn viên mặc áo dài dẫn tour

 Chương trình nghệ thuật “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập”

Tối 3/7, tại sân khấu ven sông Hương đối diện Trường THPT Quốc Học Huế diễn ra chương trình nghệ thuật “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập” trong khuôn khổ Tuần lễ áo dài Huế 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách chiêm ngưỡng.

Đến dự chương trình có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, cùng đại diện khách mời, lãnh đạo các sở ban ngành và các nghệ nhân, nhà thiết kế.

Được dàn dựng theo hình thức sân khấu mở kết nối cộng đồng, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu, kết hợp trình diễn áo dài, nghệ thuật biểu diễn cùng các loại hình diễn xướng truyền thống đặc sắc của xứ Huế.

Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam được tái hiện sinh động, góp phần tôn vinh giá trị trường tồn của áo dài trong không gian di sản Cố đô. Cùng với thời trang, âm nhạc truyền thống lẫn hiện đại xen kẽ đã làm cho chương trình trở nên cuốn hút.

Theo Ban Tổ chức, Tuần lễ áo dài Huế 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị áo dài Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của Huế trong xây dựng và lan tỏa thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

 Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ 6, từ phải sang) trao hoa và chứng nhận cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ
 Mỗi bộ thiết kế là một câu chuyện tôn vinh áo dài Việt
 Cùng với phần trình diễn là các giai điệu âm nhạc
 Những tà áo dài tỏa sáng bên dòng Hương Giang
 Được dàn dựng theo hình thức sân khấu mở kết nối cộng đồng, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu
 Diễn ra đến 10/7, Tuần lễ áo dài Huế có rất nhiều sự kiện, hoạt động
Người mẫu nhí tham gia trình diễn tại chương trình
 Tuần lễ áo dài Huế 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị áo dài Việt Nam
N. MINH - V. BỐN
 Từ khóa:
áo dàidi sảnHuếsông Hươngngười mẫutrình diễn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Định hình nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ mới

Ngày 3/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu thành phố Huế có lãnh đạo LĐLĐ thành phố Huế cùng chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách.

Định hình nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ mới
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa
Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh

Không chỉ học tiếng Anh, học sinh Trường Tiểu học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân) còn đem ngoại ngữ đến với các di tích lịch sử khi hóa thân thành những “Đại sứ xanh” giới thiệu vẻ đẹp di sản bằng tiếng Anh.

Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top