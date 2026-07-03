Áo dài khoe sắc bên dòng Hương Giang

Chương trình nghệ thuật “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập”

Tối 3/7, tại sân khấu ven sông Hương đối diện Trường THPT Quốc Học Huế diễn ra chương trình nghệ thuật “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản và hội nhập” trong khuôn khổ Tuần lễ áo dài Huế 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách chiêm ngưỡng.

Đến dự chương trình có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, cùng đại diện khách mời, lãnh đạo các sở ban ngành và các nghệ nhân, nhà thiết kế.

Được dàn dựng theo hình thức sân khấu mở kết nối cộng đồng, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu, kết hợp trình diễn áo dài, nghệ thuật biểu diễn cùng các loại hình diễn xướng truyền thống đặc sắc của xứ Huế.

Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam được tái hiện sinh động, góp phần tôn vinh giá trị trường tồn của áo dài trong không gian di sản Cố đô. Cùng với thời trang, âm nhạc truyền thống lẫn hiện đại xen kẽ đã làm cho chương trình trở nên cuốn hút.

Theo Ban Tổ chức, Tuần lễ áo dài Huế 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị áo dài Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của Huế trong xây dựng và lan tỏa thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ 6, từ phải sang) trao hoa và chứng nhận cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ

Mỗi bộ thiết kế là một câu chuyện tôn vinh áo dài Việt

Cùng với phần trình diễn là các giai điệu âm nhạc

Những tà áo dài tỏa sáng bên dòng Hương Giang

Được dàn dựng theo hình thức sân khấu mở kết nối cộng đồng, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu

Diễn ra đến 10/7, Tuần lễ áo dài Huế có rất nhiều sự kiện, hoạt động

Người mẫu nhí tham gia trình diễn tại chương trình