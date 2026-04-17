Giới trẻ Huế cùng lối sống khỏe

Các bạn trẻ lập nhóm để chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe

Cùng nhau rèn luyện sức khỏe

Những ngày này, dù thời tiết nắng nóng, dọc hai bên bờ sông Hương, không khí tập luyện thể dục, thể thao vẫn khá nhộn nhịp. Từ sáng sớm đến chiều muộn, các công viên ven sông luôn tấp nập người dân đến đi bộ, chạy bộ, tập thể dục. Đáng chú ý, bên cạnh hình ảnh quen thuộc của người trung niên, người cao tuổi, ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia.

Sự thay đổi này có được nhờ không gian hai bên bờ sông Hương những năm gần đây được quan tâm chỉnh trang, quy hoạch theo hướng xanh - sạch - đẹp. Các tuyến đi bộ, thảm cỏ, khu vực sinh hoạt cộng đồng được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận với các hoạt động ngoài trời. Không gian mở, thoáng đãng cùng không khí trong lành đã trở thành “phòng tập” tự nhiên lý tưởng.

Tại các công viên ven sông, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ đang hào hứng tham gia nhiều bộ môn thể thao khác nhau. Từ cầu lông, bóng chuyền, đá cầu, nhảy dây cho đến chạy bộ, đạp xe… mỗi người lựa chọn một hình thức phù hợp với sở thích và thể lực. Những tiếng cười nói rộn ràng, những bước chạy đầy năng lượng khiến không gian ven sông thêm sôi động.

Nguyễn Lệ Trinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chia sẻ: “Thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, sau giờ học em cùng bạn bè ra công viên tập thể dục. Vừa nâng cao sức khỏe, vừa thư giãn, lại được hít thở không khí trong lành nên em cảm thấy rất thoải mái”.

Cùng chung lựa chọn, Ngô Thanh Nhàn, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết: “Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, không thể đến các phòng tập chuyên nghiệp, em và bạn cùng phòng thường ra công viên chơi cầu lông. Không gian ở đây rộng rãi, thoáng mát, lại có nhiều bạn trẻ cùng tập luyện nên rất vui và có thêm động lực rèn luyện môn thể thao mình yêu thích”.

Nhiều nhóm bạn trẻ còn tự tổ chức các buổi tập luyện theo nhóm như chạy bộ theo cự ly, tập nhảy hiện đại, đá cầu… Những hoạt động này không chỉ nâng cao thể lực mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, tạo nên môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Xây dựng lối sống lành mạnh

Việc duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ tim mạch, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với giới trẻ, đây còn là cách để cân bằng giữa học tập, công việc và đời sống cá nhân. Việc giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường vận động ngoài trời cũng giúp hạn chế các vấn đề về sức khỏe như béo phì, cận thị hay stress.

Chị Trần Thảo Vy (phường Thuận Hóa) chia sẻ: “Trước đây, tôi ít khi tập thể dục. Nhưng khi thấy ngày càng nhiều bạn trẻ ra công viên chạy bộ, tập luyện, tôi cũng thử ra đi bộ cùng chồng. Dần dần, việc này trở thành thói quen hàng ngày. Nhìn hình ảnh người trẻ năng động, tôi thấy Huế ngày càng đẹp, trong lành và giàu sức sống. Người trẻ quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe là một điều đáng mừng”.

Nhiều du khách khi đến Huế cũng bày tỏ ấn tượng với hình ảnh đời sống sinh hoạt lành mạnh ven sông. Anh Nguyễn Mạnh Hải, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Khi đi dạo dọc bờ sông, tôi ấn tượng với cảnh đẹp, thơ mộng và thấy thú vị khi có rất nhiều người trẻ tập thể dục, chơi thể thao. Những hình ảnh các bạn trẻ tập luyện ven sông tạo cảm giác rất tích cực, khiến tôi cũng muốn tham gia cùng. Điều đó cho thấy đây là một thành phố không chỉ đẹp mà còn rất chú trọng đến sức khỏe cộng đồng”.

Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực học tập, công việc ngày càng gia tăng, việc duy trì thói quen vận động là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Và tại Huế, những bước chân chạy bộ, những trận cầu sôi nổi của tuổi trẻ bên dòng Hương thơ mộng đang từng ngày vẽ nên bức tranh một đô thị xanh, khỏe và tràn đầy sức sống.