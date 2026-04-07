Đón hè cùng kokedama

Trần Cao Sơn tỉ mỉ tạo hình cho kokedama

Ấn tượng

Là người tiên phong đưa kokedama đến gần hơn với giới yêu cây cảnh Cố đô, Trần Cao Sơn, chủ cơ sở Khung cửa sổ Garden (phường Vỹ Dạ), chia sẻ: “Tại Huế, kokedama là bộ môn nghệ thuật còn khá mới mẻ. Xuất phát điểm từ Nhật Bản, kokedama sở hữu nhiều ưu điểm như dễ chăm sóc, thân thiện với môi trường, phù hợp với lối sống tối giản đang ngày càng phổ biến”. Bởi thế, dù mới đưa kokedama vào kinh doanh hơn ba tháng nay, cơ sở của anh Sơn đã nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực từ khách hàng.

Kokedama gây ấn tượng trước hết bởi sự độc đáo trong hình thức. Thay vì trồng trong chậu như truyền thống, cây sẽ được trồng trong quả cầu được bao bọc bởi rêu, sau đó treo lên hoặc đặt trên những chiếc đĩa gốm. Những loại cây được lựa chọn cho bộ môn này thường là dương xỉ, thủy tùng, kim thủy tùng, thu hải đường hay oxalis. Đây đều là các loại cây ưa ẩm, ít cần ánh sáng và phát triển khá chậm, giúp giữ được kích thước nhỏ gọn, phù hợp với không gian sống hiện đại.

Để tạo nên một kokedama hoàn chỉnh, người thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Anh Sơn chia sẻ: “Trước hết, chúng tôi phối trộn bùn rêu kết hợp với đá núi lửa và phân trùn quế. Sau đó, hỗn hợp này sẽ được nắn thành hình cầu rồi khoét hốc để trồng cây vào, nén lại rồi bao phủ bên ngoài bằng lớp rêu sphagnum có khả năng giữ ẩm cao. Cuối cùng, toàn bộ quả cầu sẽ được cố định bằng chỉ hoặc cước thật mảnh để định hình”.

Đẹp mắt

Không chỉ là một sản phẩm trang trí, chính sự giản lược trong hình thức nhưng tinh tế trong từng chi tiết đã tạo nên nét đẹp đặc trưng của kokedama. Màu xanh dịu mắt của rêu và lá cây hòa quyện với nhau tạo nên một tổng thể hài hòa. Đặc biệt, khi được đặt trên đĩa gốm hoặc treo lên, dù trong góc nhỏ của căn phòng, trên bậu cửa sổ hay lơ lửng nơi hiên nhà, kokedama đều gợi lên cảm giác như một mảnh vườn thu nhỏ trong lòng bàn tay, qua đó giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và tăng sự tập trung.

Hiện nay, giá thành của một sản phẩm kokedama thường dao động từ 90.000 - 200.000 đồng tùy thuộc vào loại cây và kích thước. Đi kèm với kokedama là các vật dụng trang trí như đĩa và khay làm từ gốm thủ công. “Với bộ môn này, chúng tôi sử dụng gốm Bàu Trúc - một trong những làng gốm cổ của Việt Nam và gốm Nhật Bản. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, những sản phẩm gốm này còn mang tính độc bản, từ đó góp phần tôn lên vẻ đẹp độc đáo của kokedama và tăng tính cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng”, anh Sơn chia sẻ thêm.

Tuy không khó chăm sóc, kokedama vẫn cần được quan tâm đúng cách để duy trì vẻ đẹp lâu dài. Để giữ ẩm, chỉ cần nhúng toàn bộ quả cầu vào nước khoảng 10 phút là cây đã có thể hấp thụ đủ nước, sau đó lấy ra để ráo. Thông thường, cây có thể được chưng từ 2 - 3 tháng. Khi nhận thấy lá cây bắt đầu đổi màu, đó là dấu hiệu nguồn dinh dưỡng ít dần, kokedama sẽ cần được bọc lại phần lõi bùn rêu, đá núi lửa và phân trùn quế để bảo dưỡng.

Lựa chọn kokedama để trang trí cho văn phòng của mình, chị Phan Thị Hoài Nhi, khách hàng tại phường An Cựu, cho biết: “Với tôi, kokedama ấn tượng bởi sự mới lạ và tính thẩm mỹ mà nó mang lại. Điều khiến tôi hài lòng nhất là cách chăm sóc rất đơn giản, chỉ cần ngâm cây trong nước rồi lấy ra. Với nhịp sống bận rộn, những quả cầu rêu này thật sự là một giải pháp trang trí vừa tiện lợi, vừa đẹp mắt và thư giãn”.

Không chỉ mang đến một làn gió mới của thú chơi cây cảnh, sự xuất hiện của kokedama tại Huế còn phản ánh xu hướng sống xanh, tối giản đang ngày càng được ưa chuộng tại Cố đô. Với sự sáng tạo và tâm huyết của những người trẻ như Trần Cao Sơn, những quả cầu rêu nhỏ bé ấy đang góp phần làm dịu đi không khí oi nóng của mùa hè, mang thiên nhiên mát lành đến gần hơn với con người.