Không gian thư viện níu chân người trẻ

Sự tĩnh lặng ở không gian Thư viện TP. Huế khiến nhiều bạn trẻ chọn làm nơi để học tập, nghiên cứu. Ảnh: N.P

Không gian lý tưởng để học tập

Với nhiều người, Thư viện TP. Huế như mái nhà thứ 2 trong hành trình theo đuổi tri thức, học thuật. Không khó để bắt gặp được cảnh mỗi người mỗi bàn với thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, miệt mài ở bên trong không gian đọc của Thư viện TP. Huế.

Hơn 5 năm tìm đến với thư viện, bạn trẻ Nguyễn Ngọc Phú - sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP. Huế chia sẻ, không gian này gắn liền với bản thân từ khi còn là học sinh phổ thông. “Ngày đó mình đơn thuần chỉ đến mượn sách, truyện về nhà để đọc. Sau này khi vào đại học mới bắt đầu khám phá không gian đọc ở Thư viện và biết rằng nơi này là điểm lý tưởng để học tập, nghiên cứu”, Phú nhớ lại.

Một khi đặt chân vào đây, không riêng gì Phú mà mọi người gần như phải tôn trọng nguyên tắc “đi nhẹ - nói khẽ”, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của những người xung quanh. Theo Phú, không gian Thư viện được thiết kế thoáng mát cùng với các tiêu chuẩn hỗ trợ công nghệ vô cùng thuận tiện. “Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông lại rất ấm. Ngoài ra, hệ thống kết nối internet cũng luôn đảm bảo nên vô cùng thuận tiện cho việc học”, Phú kể.

Nếu như ngày trước Thư viện là điểm dừng chân của nhiều người, thì nay các không gian học nhóm như quán cà phê được mở ra như một trào lưu. Tuy nhiên với nhiều người, Thư viện vẫn là ưu tiên hàng đầu. “Ở nơi này, tuyệt nhiên không có tiếng ồn và ai cũng đến đây với tinh thần học tập nghiêm túc”, bạn trẻ Lê Quang Minh (phường An Cựu) - một người thường xuyên đến Thư viện chia sẻ. Với Minh, điểm đến Thư viện TP. Huế không chỉ là một không gian học thuật mà đó còn lại nơi để rèn luyện bản thân luôn tập trung cũng như tinh thần học tập khoa học.

Nhiều lần đưa con nhỏ đến đọc sách, chị Nguyễn Phương Thảo (phường Vỹ Dạ) rất thích không gian này bởi sự bài trí khoa học, tạo được hứng thú không chỉ trong việc đọc mà còn việc tự học. “Ngoài sự ngăn nắp, không gian nơi này rèn luyện cho các em nhỏ phải biết tự giác trong học tập cũng như sự tập trung, đó là điều vô cùng quan trọng”, chị Thảo háo hức.

Mở và thân thiện

Theo bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện TP. Huế, những năm gần đây, đơn vị đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp và bố trí không gian thư viện theo hướng mở, thân thiện và gần gũi với bạn đọc. Từ đó, tạo môi trường học tập, nghiên cứu yên tĩnh, thoải mái và thuận lợi trong tìm kiếm thông tin.

Thư viện cũng ưu tiên xây dựng, đầu tư những khu vực đọc mở, vui chơi, ngoại khóa và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, đặc biệt là việc sắp xếp không gian đọc rộng rãi, thoáng mát cho thiếu nhi tại tầng 1 của trụ sở. Điều này vừa tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập, vui chơi, vừa đảm bảo an toàn cho các cháu và tạo thuận lợi cho phụ huynh khi đến đưa đón. “Hệ thống bàn ghế, ánh sáng, cây xanh, các khu vực trưng bày sách được sắp xếp tạo nên không gian văn hóa đọc tự nhiên, thoải mái vừa đảm bảo theo hướng truyền thống và hiện đại”, bà Oanh cho hay.

Người đứng đầu Thư viện TP. Huế cũng khẳng định, sẽ theo đuổi việc xây dựng phục vụ theo hướng mở, thân thiện, gần gũi, tạo môi trường thuận lợi để bạn đọc đến học tập, trao đổi tri thức và tham gia các hoạt động văn hóa đọc. Đồng thời, bổ sung, cập nhật nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của nhiều đối tượng bạn đọc. Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu và đề xuất một số nhiệm vụ trong chương trình chuyển đổi số nhằm phát triển Thư viện theo hướng thư viện thông minh, ứng dụng phần mềm quản lý và các nền tảng truyền thông giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận, tra cứu và khai thác tài nguyên thông tin mọi lúc, mọi nơi.

“Thông qua việc chú trọng đầu tư, sắp xếp không gian và hỗ trợ bạn đọc cùng những giải pháp và công nghệ, tiện ích phục vụ bạn đọc, Thư viện mong muốn tạo nên một điểm đến văn hóa hấp dẫn, góp phần lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”, bà Oanh nói thêm.