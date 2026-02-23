Hơn 98% lao động trở lại làm việc sau tết Bính Ngọ

Lãnh đạo Công ty CP Dệt may Huế lì xì đầu năm cho người lao động

Theo thống kê đến sáng 24/2, khoảng trên 98% doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã mở cửa sản xuất, kinh doanh trở lại. Không khí làm việc tại nhiều nhà máy, xí nghiệp sớm ổn định, nhịp sản xuất được khôi phục ngay từ những ngày đầu năm.

LĐLĐ thành phố cho biết, trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tiếp tục ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao, không phát sinh vụ việc gây mất an ninh trật tự; không xảy ra cháy, nổ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh hay các sự cố nghiêm trọng khác.

Đối với các đơn vị, DN đặc thù hoạt động xuyên Tết, tổ chức công đoàn đã hướng dẫn thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng, giờ làm việc đối với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết NLĐ làm việc trong đêm giao thừa, kịp thời động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân.

Các DN cũng thực hiện cho NLĐ nghỉ Tết đúng quy định, đồng thời bố trí lực lượng trực nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở sản xuất. Công tác thông tin liên lạc, phân công ứng trực được triển khai đầy đủ, góp phần giữ vững ổn định sản xuất trước, trong và sau Tết.

Với tỷ lệ NLĐ trở lại làm việc đạt trên 98%, thành phố Huế bước vào những ngày đầu năm mới với khí thế sản xuất tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế năm 2026.