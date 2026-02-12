Phúc lợi đến, Tết thêm trọn vẹn

Người lao động Công ty cổ phần Dệt may Huế tham gia hoạt động thi gói bánh chào đón tết Nguyên đán Bính Ngọ

Mang Tết từ nhà máy về

Chiều muộn sau ca làm, chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty TNHH MSV Huế, ghé phiên chợ Tết gần công ty. Trong chiếc giỏ nhỏ, chị chọn mua gạo, dầu ăn, ít bánh mứt... “Có lương, có thưởng rồi mới dám tính chuyện mua sắm. So với năm ngoái, lương và thưởng Tết năm nay có nhỉnh hơn, song tôi vẫn cân nhắc chi tiêu, tránh mua sắm dàn trải để dành dụm cho những kế hoạch lâu dài”, chị Hương vừa chia sẻ, vừa cẩn thận lựa chọn từng món hàng.

Không riêng chị Hương, những ngày giáp Tết, nhiều công nhân tại các nhà máy ở Huế cũng tranh thủ ghé chợ sau giờ tan ca, vừa sắm sửa, vừa tính toán chi tiêu cho gia đình. Chị Hoàng Thị Vui, công nhân Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế cho biết, năm nay gia đình chị đón Tết gọn gàng, ấm cúng, tránh lãng phí cho những khoản không thật sự cần thiết. “Có lương, có thưởng, lại thêm quà của công đoàn, nên chỉ cần mua ít bánh trái, lo cho con bộ quần áo mới, với tôi như vậy là đã có một cái Tết ấm cúng”, chị Vui nói.

Không sắm Tết xa hoa, nhưng vẫn đủ bánh chưng, hoa trái để giữ trọn hương vị ngày Tết. Với nhiều công nhân, niềm vui đến từ chính những khoản hỗ trợ thiết thực, đúng lúc, giúp họ cân đối chi tiêu, dành dụm cho gia đình và cho những kế hoạch lâu dài hơn sau Tết.

Tại Công ty CP Dệt may Huế, không khí Tết rộn ràng lan tỏa từ chương trình “Tết sum vầy - ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Công đoàn Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam vừa tổ chức. Hơn 400 đoàn viên, người lao động từ các đơn vị trong khu vực cùng tụ họp, tham gia các hoạt động gặp mặt, nhận quà Tết, mua sắm tại các gian hàng ưu đãi từ 20% đến 50%.

Những gian hàng quần áo, lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm được bố trí gọn gàng, giá cả vừa túi tiền người lao động. Bên cạnh đó là những chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động về quê đón Tết, góp phần san sẻ chi phí đi lại - một trong những nỗi lo thường trực mỗi dịp cuối năm.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Nữ công gia chánh - Hương vị Tết miền Trung” với sự tham gia sôi nổi của 8 đội thi. Những món ăn quen thuộc ngày Tết được chính công nhân chuẩn bị, vừa thể hiện sự khéo léo, vừa gợi lại không khí sum vầy gia đình. Giữa xưởng máy, dây chuyền sản xuất, Tết hiện lên bằng mùi bánh, mùi gia vị, bằng tiếng cười rộn ràng rất đời thường.

Để đảm bảo ai cũng có Tết, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trao quà cho 395 đoàn viên, người lao động khó khăn thuộc 12 công đoàn cơ sở, với tổng số tiền hơn 380 triệu đồng; hỗ trợ 216 vé xe nghĩa tình, tổng kinh phí 51,4 triệu đồng. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự sẻ chia kịp thời, giúp người lao động thêm ấm lòng trong những ngày giáp Tết.

Tết của sự gắn bó và niềm tin

Đằng sau niềm vui Tết của người lao động là sự ổn định và nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Huế, năm 2025, dù bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Công ty vẫn vượt khó thành công, doanh thu đạt 112,3% kế hoạch năm, tăng 15,6% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 135,7% kế hoạch, tăng 38,4%. Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 10% so với năm trước.

Công nhân dệt may Huế tham gia chương trình “Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình"

Dịp tết Nguyên đán năm nay, Công ty thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động bằng 2 tháng lương thực nhận. Năm 2026, dù dự báo kinh tế toàn cầu tiếp tục phức tạp, doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu duy trì doanh thu, lợi nhuận tương đương năm 2025; đồng thời tăng 10% tiền lương cho người lao động. “Đây là những chính sách Công ty tạo nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài”, bà Liên cho biết.

Tại Công ty TNHH MSV, không khí cuối năm cũng rộn ràng. Tháng lương thứ 13 đã được chuyển về tài khoản của từng người lao động, quà Tết được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay từng công nhân. Đặc biệt, dịp này Công ty tổ chức tri ân những người lao động có 10 năm gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Những kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt được trao tận tay, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, âm thầm của người lao động.

Song song đó, MSV cũng vinh danh nhân viên ưu tú, những người có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất đã được thưởng thêm. Theo ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV, đây là cách để doanh nghiệp khẳng định nỗ lực của người lao động luôn được trân trọng và ghi nhận kịp thời.

Với nhiều công nhân Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, điều đọng lại sâu nhất là sự quan tâm ngày càng thực chất từ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Tiệc Tất niên năm nay có điểm mới khi Công ty mời người thân công nhân cùng tham dự. “Có gia đình đến chung vui, tôi thấy tự hào hơn về nơi mình làm việc”, một công nhân nói.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến với người lao động bằng những điều rất thật, công việc ổn định hơn, thu nhập khá hơn, phúc lợi rõ ràng hơn. Và quan trọng nhất, là cảm giác an tâm để bước vào năm mới với niềm tin, sau những ngày tăng ca cuối năm, mùa xuân đã thực sự về trong từng mái nhà công nhân lao động.