Lấy người lao động làm trung tâm trong kết nối thị trường việc làm

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế từng bước khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trường lao động và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Năm 2025, trung tâm tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp và chính sách lao động cho gần 36.500 lượt người, giới thiệu việc làm thành công cho 190 người lao động. Công tác thông tin thị trường lao động được đẩy mạnh, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập vào website việc làm; thu thập 63.382 lượt chỗ việc làm trống, góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp.

Trung tâm tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, thu hút 457 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu hơn 87.000 vị trí việc làm, qua đó 951 người lao động được sơ tuyển. Công tác đào tạo nghề và liên kết đào tạo tiếp tục được quan tâm với 656 người tham gia các lớp học nghề, chủ yếu là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và các đối tượng xã hội.

Năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế xác định mục tiêu đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là mở rộng mạng lưới thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng tư vấn, dự báo cung - cầu lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm bền vững.

Người lao động đăng ký thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm tổ chức

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ tổ chức 31 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, phấn đấu giới thiệu việc làm thành công cho hơn 1.000 người lao động, đồng thời đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp; nâng số lượt truy cập các nền tảng việc làm lên trên 1,6 triệu lượt, bảo đảm công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Dịch vụ việc làm trong 35 năm qua, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.