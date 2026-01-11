  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 12/01/2026 17:08

Lấy người lao động làm trung tâm trong kết nối thị trường việc làm

HNN.VN - Chiều 12/1, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2026, kết hợp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Hơn 5.000 cơ hội việc làm và học nghề tại phiên giao việc làm khu vực miền TrungGần 9.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước dành cho lao động HuếGần 200 vị trí việc làm cần tuyển tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế TTH Huế

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế từng bước khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trường lao động và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Năm 2025, trung tâm tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp và chính sách lao động cho gần 36.500 lượt người, giới thiệu việc làm thành công cho 190 người lao động. Công tác thông tin thị trường lao động được đẩy mạnh, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập vào website việc làm; thu thập 63.382 lượt chỗ việc làm trống, góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp.

Trung tâm tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, thu hút 457 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu hơn 87.000 vị trí việc làm, qua đó 951 người lao động được sơ tuyển. Công tác đào tạo nghề và liên kết đào tạo tiếp tục được quan tâm với 656 người tham gia các lớp học nghề, chủ yếu là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và các đối tượng xã hội.

Năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế xác định mục tiêu đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là mở rộng mạng lưới thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng tư vấn, dự báo cung - cầu lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm bền vững.

Người lao động đăng ký thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm tổ chức

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ tổ chức 31 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, phấn đấu giới thiệu việc làm thành công cho hơn 1.000 người lao động, đồng thời đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp; nâng số lượt truy cập các nền tảng việc làm lên trên 1,6 triệu lượt, bảo đảm công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Dịch vụ việc làm trong 35 năm qua, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Trung tâm dịch vụ việc làmthành phố Huếtổng kếtkỷ niệm thành lập
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ

Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và cải cách hành chính là một trong những kết quả nổi bật của phường Hóa Châu, được nêu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Đảng ủy phường tổ chức ngày 10/1.

Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ
Các thị trường khách trọng điểm đến Huế tiếp tục tăng

Chiều 9/1, Sở Du lịch tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngành Du lịch năm 2026. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Các thị trường khách trọng điểm đến Huế tiếp tục tăng
Sở Nông nghiệp và Môi trường:
Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026

Năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) sẽ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái gắn với đô thị hóa và nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu nông sản.

Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top