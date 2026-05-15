Kim Trà: Trao “Heo đất tiết kiệm” và 25 suất học bổng cho học sinh khó khăn

HNN.VN - Sáng 18/5, tại Trường THCS Lê Quang Tiến, phường Kim Trà tổ chức chương trình “Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói” và “Hội thi kể chuyện Bác Hồ”, trong khuôn khổ tiếp tục thực hiện Đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

 Trao tặng "Heo đất tiết kiệm" cho học sinh

Với sự tham dự của đông đảo phụ huynh, giáo viên, đại diện đoàn thể, chính quyền địa phương…, diễn đàn đã lắng nghe những bày tỏ, chia sẻ, kiến nghị của trẻ liên quan đến phòng ngừa bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em; an toàn trên không gian mạng; trách nhiệm của mỗi học sinh trong môi trường số…, qua đó, giúp các cấp, các ngành, nhà trường và phụ huynh hiểu hơn tâm tư của trẻ để cùng đồng hành, chăm lo và bảo vệ các em tốt hơn.  

Tại “Hội thi kể chuyện Bác Hồ”, các em học sinh đã kể 4 câu chuyện về Bác Hồ đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng; Lời Bác dặn trước lúc đi xa; Chiếc vòng của Bác Hồ và Đôi dép Bác Hồ.

Với ý nghĩa giáo dục sâu sắc, những câu chuyện giản dị mà xúc động về Bác đã giúp học sinh Kim Trà hiểu thêm về cuộc đời, đạo đức, phong cách và tình yêu thương bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng, từ đó giúp các em học được nhiều bài học quý về lòng yêu nước, đức tính trung thực, tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, lễ phép và ý chí vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng “Heo đất tiết kiệm” cho học sinh trên địa bàn; thông qua kết nối của Hội LHPN phường, vợ chồng ông bà Nguyễn Tâm Mậu (tổ dân phố Giáp Trung), trao tặng 25 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

HÀN ĐĂNG
Tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ

Các nhân chứng và nghệ nhân đến từ xã A Lưới 2 đã có buổi tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ vô cùng xúc động. Buổi tái hiện diễn ra sáng 15/5 ngay tại khoảng sân phía trước Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ (phường Dương Nỗ, TP. Huế).

Đọc lại những bức thư Bác Hồ gửi các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trên cương vị là Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian đi cơ sở, về với Nhân dân. Điều đặc biệt là Người đã viết rất nhiều thư gửi các tầng lớp nhân dân. Với tri thức uyên bác, với tư tưởng cách mạng và khoa học, bằng phong cách ngôn ngữ giản dị, gần gũi, Người đã tạo nên những dòng thư của lòng nhân ái, thấu hiểu, động viên và định hướng hành động cho mọi tầng lớp nhân dân trên mọi bước đường, mọi thời đại.

