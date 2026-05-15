Kim Trà: Trao “Heo đất tiết kiệm” và 25 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Trao tặng "Heo đất tiết kiệm" cho học sinh

Với sự tham dự của đông đảo phụ huynh, giáo viên, đại diện đoàn thể, chính quyền địa phương…, diễn đàn đã lắng nghe những bày tỏ, chia sẻ, kiến nghị của trẻ liên quan đến phòng ngừa bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em; an toàn trên không gian mạng; trách nhiệm của mỗi học sinh trong môi trường số…, qua đó, giúp các cấp, các ngành, nhà trường và phụ huynh hiểu hơn tâm tư của trẻ để cùng đồng hành, chăm lo và bảo vệ các em tốt hơn.

Tại “Hội thi kể chuyện Bác Hồ”, các em học sinh đã kể 4 câu chuyện về Bác Hồ đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng; Lời Bác dặn trước lúc đi xa; Chiếc vòng của Bác Hồ và Đôi dép Bác Hồ.

Với ý nghĩa giáo dục sâu sắc, những câu chuyện giản dị mà xúc động về Bác đã giúp học sinh Kim Trà hiểu thêm về cuộc đời, đạo đức, phong cách và tình yêu thương bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng, từ đó giúp các em học được nhiều bài học quý về lòng yêu nước, đức tính trung thực, tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, lễ phép và ý chí vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng “Heo đất tiết kiệm” cho học sinh trên địa bàn; thông qua kết nối của Hội LHPN phường, vợ chồng ông bà Nguyễn Tâm Mậu (tổ dân phố Giáp Trung), trao tặng 25 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.