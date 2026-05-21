Việt Nam tham gia diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ

Thứ Năm, 21/05/2026 15:18
Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình "Đối tác Quân đội khu vực vì phát triển và đổi mới tại khu vực Ấn Độ Dương lần thứ nhất" (gọi tắt là Diễn tập) diễn ra tại Ấn Độ, với sự tham dự của 450 quân nhân đến từ 13 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đại diện các quốc gia tham gia Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm. 

Diễn tập đã khai mạc vào sáng 20/5 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ. Diễn tập do Thiếu tướng Sunil Sheoran, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bộ binh, Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ chủ trì.

Phát biểu tại Diễn tập, Thiếu tướng Sunil Sheoran nhiệt liệt chào mừng các đoàn tham gia và nhấn mạnh đây là sáng kiến hợp tác quân sự đa phương lần đầu tiên do Lục quân Ấn Độ chủ trì tổ chức nhằm xây dựng năng lực chung thông qua cơ chế chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng và tăng cường quan hệ quân sự, quốc phòng giữa các nước trong khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh chung.

Diễn tập có sự tham gia của 450 quân nhân đại diện cho 13 quốc gia gồm: Bhutan, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Việt Nam và nước chủ nhà Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 2 đoàn với 43 quân nhân tham dự Diễn tập: Đoàn quan sát Diễn tập gồm 3 thành viên do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn trực tiếp tham gia Diễn tập gồm 40 thành viên do Đại tá Lưu Đình Hiến, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn. 

Với chủ đề “Các đơn vị hỗn hợp đa quốc gia (cấp trung đội) của quân đội khu vực triển khai hoạt động bình ổn ở địa hình bán sơn địa và rừng núi đối phó với các mối đe doạ an ninh phi đối xứng và hỗn hợp”, Diễn tập diễn ra từ ngày 18/5-1/6/2026 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ với 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Huấn luyện lý thuyết tập trung vào các nội dung trọng tâm như chính sách bảo vệ lực lượng của Liên hợp quốc, thu thập và phân tích thông tin tình báo, tác chiến theo nhóm nhỏ và bảo vệ đoàn xe hộ tống;

Giai đoạn 2: Huấn luyện thực hành kỹ năng chuyên sâu như thiết lập hàng rào kiểm soát, chống phục kích, kỹ thuật bắn súng trong các điều kiện và địa hình khác nhau, vượt chướng ngại vật, đổ bộ đường không và phát hiện, rà phá, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ;

Giai đoạn 3: Diễn tập tổng hợp thực địa theo kịch bản tình huống nhằm đánh giá năng lực triển khai tác chiến trong xử lý các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên lề Diễn tập, còn có trưng bày vũ khí, trang bị của Lục quân Ấn Độ. 

Việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập theo lời mời của Quân đội Ấn Độ là cơ hội để lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện năng lực phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ và tăng cường tình hữu nghị giữa lực lượng của các quốc gia tham gia Diễn tập.

Theo nhandan.vn
Tình hình Trung Đông: Chìa khóa mở cánh cửa hòa bình

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 theo đề nghị của 3 nước vùng Vịnh. Tehran cũng gấp rút gửi Washington kế hoạch hòa bình 14 điểm thông qua trung gian Pakistan. Những động thái được đánh giá tích cực của các bên liên quan khiến giới quan sát có quyền hy vọng về khả năng xung đột sớm chấm dứt ở Trung Đông.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ do Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/5.

Việt Nam mong muốn Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm về nền tảng số PM Gati Shakti

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm cải cách chính sách.

Ấm no và hòa bình trên toàn cầu: Lời giải cho câu hỏi khó

Thế giới đang chứng kiến một bức tranh tương phản rõ rệt. Số vụ xung đột và bạo lực tăng mạnh chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kéo chi tiêu quân sự toàn cầu lên mức cao kỷ lục, chạm mốc gần 2.900 tỷ USD.

