Tuổi trẻ Kim Trà ra quân Tháng Thanh niên 2026

Phất cờ phát động tháng Thanh niên 2026

Tháng Thanh niên năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của Thanh thiếu nhi, trong đó tập trung vào các hoạt động tiêu biểu, như: Tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số; hành trình về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ; thắp lửa truyền thống, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; thực hiện công trình “Tuyến đường cây thanh niên”; tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”…

Trong khuôn khổ chương trình, UBMTTQ Việt Nam phường Kim Trà đã hỗ trợ 50 triệu đồng và Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế thông qua kết nối của Đại đức Thích Huệ Trọng hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng Nhà nhân ái cho hộ ông Phan Bá Phú (TDP Thanh Lương 2); Công ty CP Sữa Vitadairy Việt Nam trao tặng 4.200 suất sữa trị giá 200 triệu đồng cho học sinh 10 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

Ngay sau Lễ ra quân, tuổi trẻ Kim Trà đã đồng loạt triển khai một số hoạt động: Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”; trao quà cho học sinh; ra quân “Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Xuân…

“Tháng Thanh niên là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, quê hương. Chính vì vậy, toàn thể đoàn viên, thanh niên Kim Trà hãy tiếp tục phát huy tinh thần xung kích - tình nguyện - sáng tạo để mỗi hoạt động, mỗi công trình, mỗi phần việc của tuổi trẻ trở thành những dấu ấn đẹp của thanh niên Kim Trà trong tháng Ba lịch sử”, ông Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy P. Kim Trà nhấn mạnh.