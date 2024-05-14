Không để trẻ em tự ý tắm sông, suối hoặc vui chơi tại những khu vực nguy hiểm

Phường Thủy Xuân lắp đặt biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm. Ảnh: CCTL & BĐKH

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 22 đến 27/5, trên địa bàn xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/5.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, trong khi học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tăng cao.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương và người dân tăng cường quản lý học sinh, trẻ em; tuyệt đối không để các em tự ý tắm sông, suối hoặc vui chơi tại những khu vực nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng.

Để phòng ngừa và giảm thiểu thấp nhất các vụ đuối nước, nhiều địa phương vùng thấp trũng, khu vực có sông, suối, ao hồ trên địa bàn đã triển khai lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm và bơi lội tại các điểm tiềm ẩn rủi ro.