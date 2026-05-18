Ký kết hợp tác và khai giảng lớp tập huấn AI nâng cao năng lực số cho 1.500 cán bộ y tế

Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ ký kết

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, Hội VAMBRA, các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và 40 trạm y tế trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu thế tất yếu trong công tác quản lý, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ y tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính nền tảng và lâu dài, hướng đến xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân và người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Vần hành trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại tại Trung tâm Y tế Phong Điền

Việc tăng cường ứng dụng AI sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu, nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu quy trình làm việc cũng như tạo điều kiện để cán bộ y tế tiếp cận các phương thức vận hành mới trong môi trường số.

Đại diện Hội VAMBRA cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng ngành y tế TP. Huế trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo y sinh. Qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động y tế và phát triển hệ sinh thái y tế số tại địa phương.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị có thời hạn 5 năm, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, không phát sinh nghĩa vụ tài chính và không mang tính độc quyền. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển đổi số, ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế, đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu y tế.

Ngay sau lễ ký kết, lớp tập huấn AI dành cho cán bộ, nhân viên y tế cũng chính thức được khai giảng với sự tham gia của khoảng 1.500 cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn. Chương trình kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để ngành y tế thành phố từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền y tế hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.