  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/05/2026 15:36

Ký kết hợp tác và khai giảng lớp tập huấn AI nâng cao năng lực số cho 1.500 cán bộ y tế

HNN.VN - Ngày 21/5, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA) và Công ty CP Hành trình Việt Nam Khỏe Mạnh (VietHealth) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và khai giảng lớp tập huấn trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn thành.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ câu chuyện xúc động, trực tiếp đăng ký hiến tặng mô, tạngHỗ trợ 2.000 máy đo huyết áp và ứng dụng theo dõi huyết áp tại nhà cho các trạm y tếPhát động Tháng Công nhân năm 2026 và phong trào đồng hành cùng sức khỏe người lao động

Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ ký kết 

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, Hội VAMBRA, các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và 40 trạm y tế trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu thế tất yếu trong công tác quản lý, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ y tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính nền tảng và lâu dài, hướng đến xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân và người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Vần hành trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại tại Trung tâm Y tế Phong Điền 

Việc tăng cường ứng dụng AI sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu, nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu quy trình làm việc cũng như tạo điều kiện để cán bộ y tế tiếp cận các phương thức vận hành mới trong môi trường số.

Đại diện Hội VAMBRA cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng ngành y tế TP. Huế trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo y sinh. Qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động y tế và phát triển hệ sinh thái y tế số tại địa phương.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị có thời hạn 5 năm, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, không phát sinh nghĩa vụ tài chính và không mang tính độc quyền. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển đổi số, ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế, đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu y tế.

Ngay sau lễ ký kết, lớp tập huấn AI dành cho cán bộ, nhân viên y tế cũng chính thức được khai giảng với sự tham gia của khoảng 1.500 cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn. Chương trình kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để ngành y tế thành phố từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền y tế hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
y tếđào tạo AI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sở Y tế thành phố Huế phản hồi bài viết “Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông”

Sau khi Báo Huế ngày nay phản ánh qua bài viết “Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông” (ra ngày 6/5) về những khó khăn trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Nam Đông và các trạm y tế xã trên địa bàn, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra, làm việc trực tiếp, nhằm đánh giá thực trạng, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân khu vực miền núi Nam Đông.

Sở Y tế thành phố Huế phản hồi bài viết “Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông”
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân xã Vinh Lộc

Sáng 16/5, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Sở Y tế, FPT Long Châu và chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Vinh Lộc. Chương trình được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” và trách nhiệm chăm lo sức khỏe cộng đồng của ngành y tế thành phố.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1 000 người dân xã Vinh Lộc
Hiện đại hóa y tế vùng Chân Mây - Lăng Cô

Nằm ở cửa ngõ phía nam TP. Huế, khu vực Chân Mây - Lăng Cô đang phát triển mạnh với hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ ngày càng cấp thiết. Trước thực tế đó, ngành y tế TP. Huế đã đầu tư trang, thiết bị, nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.

Hiện đại hóa y tế vùng Chân Mây - Lăng Cô
Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Y tế Nam Đông cũ nay trở thành một cơ sở trực thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top