  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/05/2026 11:11

Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

HNN.VN - Sáng 26/5, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và Sở Du lịch thành phố tổ chức lớp Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026.

Gắn khoa học công nghệ với bảo tồn, phát huy di sản Cố đôĐánh thức nguồn lực văn hóa trong kỷ nguyên sốPhát triển khoa học & công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực đưa thành phố Huế tăng trưởng nhanh và bền vữngCơ hội kết hợp hài hòa di sản văn hóa với công nghệ hiện đại

 Tham dự lễ khai giảng có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Lớp bồi dưỡng với sự tham gia của khoảng 130 học viên, diễn ra từ ngày 26 đến 30/5 

Lớp bồi dưỡng với sự tham gia của khoảng 130 học viên, diễn ra từ ngày 26 đến 30/5 với các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng khai thác dữ liệu số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua chương trình, các học viên sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng năm 2026 không chỉ nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng công nghệ hay sử dụng các công cụ AI mới, mà quan trọng hơn là góp phần thay đổi nhận thức, tư duy và cách tiếp cận về chuyển đổi số trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Thứ trưởng, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ mang tính hình thức hay đơn thuần “tin học hóa”, mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản lý, vận hành và phục vụ người dân trên nền tảng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang quản lý nhiều giá trị đặc biệt về di sản, bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần xã hội, do đó việc chuyển đổi số cần được triển khai bài bản, thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh phương châm “làm ít nhưng làm thật, làm đến nơi đến chốn”, không đầu tư manh mún, rời rạc; mọi nhiệm vụ chuyển đổi số phải đo được hiệu quả thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng đề nghị các học viên phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám đề xuất, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trở thành những hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình sau khóa học.

BỐN THÀNH
 Từ khóa:
chuyển đổi sốcông nghệthông tinvăn hóathể thaodu lịchHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang

Sáng 26/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì chuyến khảo sát thực địa khu vực đầm phá Tam Giang, rừng ngập mặn và hạ tầng ven biển phía Đông thành phố nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.

Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang
“Thay áo mới” cho di tích để thu hút du lịch

Không chỉ là những sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng na ná “hàng chợ”, thiếu dấu ấn riêng, nhiều điểm di tích đang được “làm mới” bằng những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa cung đình.

“Thay áo mới” cho di tích để thu hút du lịch
Thi video clip về cải cách hành chính

Các đội thi sẽ xây dựng video clip, sân khấu hóa câu chuyện cải cách hành chính và được chấm điểm tương tác qua mạng xã hội tại Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố năm 2026. Đây là điểm mới đáng chú ý tại thể lệ hội thi vừa được ban tổ chức hội thi cải cách hành chính thành phố ban hành.

Thi video clip về cải cách hành chính
Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những thay đổi sâu sắc về cả quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng và cách thức vận hành, quảng bá. Thực tế này đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch cần nhanh chóng chuyển mình để thích ứng, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của ngành.

Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top