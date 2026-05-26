Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tham dự lễ khai giảng có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Lớp bồi dưỡng với sự tham gia của khoảng 130 học viên, diễn ra từ ngày 26 đến 30/5 với các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng khai thác dữ liệu số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua chương trình, các học viên sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng năm 2026 không chỉ nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng công nghệ hay sử dụng các công cụ AI mới, mà quan trọng hơn là góp phần thay đổi nhận thức, tư duy và cách tiếp cận về chuyển đổi số trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Thứ trưởng, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ mang tính hình thức hay đơn thuần “tin học hóa”, mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản lý, vận hành và phục vụ người dân trên nền tảng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang quản lý nhiều giá trị đặc biệt về di sản, bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần xã hội, do đó việc chuyển đổi số cần được triển khai bài bản, thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh phương châm “làm ít nhưng làm thật, làm đến nơi đến chốn”, không đầu tư manh mún, rời rạc; mọi nhiệm vụ chuyển đổi số phải đo được hiệu quả thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng đề nghị các học viên phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám đề xuất, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trở thành những hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình sau khóa học.