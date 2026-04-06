Huế nâng mức độ cảnh báo rủi ro do nắng nóng lên cấp 2

HNN.VN - Sáng 9/4, trước tình hình nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có khả năng còn kéo dài hơn 1 tuần nữa, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế đã nâng mức độ cảnh báo rủi ro do nắng nóng lên cấp 2.

Nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh: Nguyên Lý 

Cấp này được hiểu đơn giản là nắng nóng đáng lo ngại, cần hạn chế ra ngoài giờ trưa, nhất là từ khoảng 10h đến 16h; người dân cần uống đủ nước, bảo vệ sức khỏe.

Dự báo 24 đến 48 giờ tới (ngày 9 - 10/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38.0 - 40.0 độ C, có nơi trên 40.0 độ C; độ ẩm thấp nhất 30 - 40%.

Cảnh báo trong 72 giờ đến 120 giờ tới (từ ngày 11 đến 13/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37.0 - 40.0 độ C, độ ẩm thấp nhất 30 - 45%. Đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong 24 giờ qua, tại TP. Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua (8/4) tất cả các nơi đã vượt nhiệt độ cao nhất năm 2025 và độ ẩm thấp nhất vượt giá trị lịch sử.

Cụ thể, tại trạm Huế, nhiệt độ đo được là 39.8 độ C (cao hơn năm 2025 là 38.7 độ C), độ ẩm thấp nhất 28% (vượt giá trị lịch sử tháng 4 là 32%); trạm Nam Đông 40.0 độ C (cao hơn năm 2025 là 38.8 độ C), độ ẩm thấp nhất 32%; trạm A Lưới 37.0 độ C (cao hơn năm 2025 là 36.1 độ C), độ ẩm thấp nhất 29% (vượt giá trị lịch sử tháng 4 là 32%).

PHONG ANH
Nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Sáng 6/4, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo, từ ngày 6 đến 10/4, trên địa bàn TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng
Huế chủ động ứng phó nắng nóng, hạn hán và bão mạnh

Sau năm 2025 đầy bất thường với mưa lũ lịch sử và thiên tai dồn dập, thành phố Huế bước vào năm 2026 với một bức tranh khí hậu hoàn toàn khác: Nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa cạn, cùng khả năng xuất hiện bão mạnh, thậm chí siêu bão vào cuối năm. Điều này đặt ra thách thức không chỉ ở việc ứng phó tình huống, mà đòi hỏi một chiến lược dài hạn về an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Huế chủ động ứng phó nắng nóng, hạn hán và bão mạnh
Phường Cam Đường Lào Cai học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu TP Huế

