Huế nâng mức độ cảnh báo rủi ro do nắng nóng lên cấp 2

Nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh: Nguyên Lý

Cấp này được hiểu đơn giản là nắng nóng đáng lo ngại, cần hạn chế ra ngoài giờ trưa, nhất là từ khoảng 10h đến 16h; người dân cần uống đủ nước, bảo vệ sức khỏe.

Dự báo 24 đến 48 giờ tới (ngày 9 - 10/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38.0 - 40.0 độ C, có nơi trên 40.0 độ C; độ ẩm thấp nhất 30 - 40%.

Cảnh báo trong 72 giờ đến 120 giờ tới (từ ngày 11 đến 13/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37.0 - 40.0 độ C, độ ẩm thấp nhất 30 - 45%. Đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong 24 giờ qua, tại TP. Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua (8/4) tất cả các nơi đã vượt nhiệt độ cao nhất năm 2025 và độ ẩm thấp nhất vượt giá trị lịch sử.

Cụ thể, tại trạm Huế, nhiệt độ đo được là 39.8 độ C (cao hơn năm 2025 là 38.7 độ C), độ ẩm thấp nhất 28% (vượt giá trị lịch sử tháng 4 là 32%); trạm Nam Đông 40.0 độ C (cao hơn năm 2025 là 38.8 độ C), độ ẩm thấp nhất 32%; trạm A Lưới 37.0 độ C (cao hơn năm 2025 là 36.1 độ C), độ ẩm thấp nhất 29% (vượt giá trị lịch sử tháng 4 là 32%).