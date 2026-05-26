Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

HNN - Trong bối cảnh mức sinh có xu hướng giảm, tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh cùng nhiều vấn đề xã hội đặt ra, ngành y tế thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho thai phụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế 

Lần đầu tiên được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, chị Nguyễn Thị Hà ở phường Hóa Châu cảm thấy yên tâm hơn khi được phát hiện sớm bệnh cao huyết áp và tư vấn chế độ điều trị phù hợp. Chị Hà chia sẻ, qua lần thăm khám này, tôi mới thấy việc chăm sóc sức khỏe định kỳ quan trọng như thế nào.

Không riêng chị Hà, gần 300 người dân phường Hóa Châu vừa được khám các chuyên khoa nội, da liễu, mắt, răng hàm mặt, chụp X-quang và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình do Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viettel TP. Huế tổ chức, góp phần giúp người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế thiết yếu. Từ những hoạt động tưởng nhỏ như vậy, ngành y tế TP. Huế đang từng bước hướng đến mục tiêu lớn hơn: Nâng cao chất lượng dân số trong bối cảnh già hóa dân số và mức sinh giảm.

Song song với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công tác truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản cũng được đẩy mạnh. Trong quý I/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho hơn 1.000 giáo viên và học sinh trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế triển khai truyền thông về sàng lọc dị tật trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động này nhằm trang bị những kiến thức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến phát triển dân số bền vững trong giai đoạn mới.

ThS.BS Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản, CDC Huế cho biết, công tác dân số hiện nay không chỉ dừng lại ở việc vận động kế hoạch hóa gia đình mà hướng tới mục tiêu toàn diện hơn là nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trước yêu cầu đặt ra, thời gian qua ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân số, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Hoạt động truyền thông được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, chú trọng tác động đến nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con. Tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi .

BSCKII Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số và Phát triển, Sở Y tế TP. Huế cho biết, mục tiêu trọng tâm hiện nay là duy trì mức sinh thay thế, trong bối cảnh mức sinh của thành phố năm 2025 đã xuống dưới mức 2,06 con/phụ nữ.

“Ngành y tế tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi; đồng thời khuyến khích người dân chủ động quyết định thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với điều kiện sức khỏe, kinh tế và việc nuôi dạy con”, bác sĩ Toàn cho hay.

Theo Sở Y tế TP. Huế, trong quý I/2026, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát đủ 4 bệnh đạt 62%; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 90,3%; tỷ số giới tính khi sinh được kiểm soát ở mức 101,6 bé trai/100 bé gái. Đáng chú ý, địa phương không ghi nhận trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, công tác dân số vẫn đứng trước nhiều thách thức. Tốc độ già hóa dân số nhanh, mức sinh giảm không đồng đều giữa các khu vực, nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh… đang đặt ra nhiều áp lực cho ngành y tế.

Ngành y tế xác định tiếp tục triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; mở rộng chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua lập hồ sơ sức khỏe điện tử, khám sức khỏe định kỳ, phòng ngừa bệnh mạn tính nhằm thích ứng với già hóa dân số.

Bài, ảnh: Khánh Thư
Phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng tới tự chủ sản xuất

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ hiện đại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất và tăng cường năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Quản lý thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Ngày 19/5, tại hội trường UBND xã Phú Vang, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các xã, phường Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ, Thuận An, Mỹ Thượng.

Nâng cao chất lượng nghị quyết từ khâu thẩm tra

Trước khi được thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố, mỗi dự thảo nghị quyết (NQ) đều phải trải qua nhiều vòng thẩm tra. Qua các báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho thấy, hoạt động thẩm tra hiện không còn mang tính thủ tục mà đã bám sát thực tiễn, đi vào từng vấn đề cụ thể.

Tìm giải pháp để du lịch đột phá trong kỷ nguyên mới

Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, trải nghiệm và công nghệ trong Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế tài chính mang tính đột phá cho hạ tầng và xúc tiến, quảng bá.

