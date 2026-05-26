Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho thai phụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế

Lần đầu tiên được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, chị Nguyễn Thị Hà ở phường Hóa Châu cảm thấy yên tâm hơn khi được phát hiện sớm bệnh cao huyết áp và tư vấn chế độ điều trị phù hợp. Chị Hà chia sẻ, qua lần thăm khám này, tôi mới thấy việc chăm sóc sức khỏe định kỳ quan trọng như thế nào.

Không riêng chị Hà, gần 300 người dân phường Hóa Châu vừa được khám các chuyên khoa nội, da liễu, mắt, răng hàm mặt, chụp X-quang và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình do Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viettel TP. Huế tổ chức, góp phần giúp người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế thiết yếu. Từ những hoạt động tưởng nhỏ như vậy, ngành y tế TP. Huế đang từng bước hướng đến mục tiêu lớn hơn: Nâng cao chất lượng dân số trong bối cảnh già hóa dân số và mức sinh giảm.

Song song với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công tác truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản cũng được đẩy mạnh. Trong quý I/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho hơn 1.000 giáo viên và học sinh trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế triển khai truyền thông về sàng lọc dị tật trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động này nhằm trang bị những kiến thức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến phát triển dân số bền vững trong giai đoạn mới.

ThS.BS Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản, CDC Huế cho biết, công tác dân số hiện nay không chỉ dừng lại ở việc vận động kế hoạch hóa gia đình mà hướng tới mục tiêu toàn diện hơn là nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trước yêu cầu đặt ra, thời gian qua ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân số, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Hoạt động truyền thông được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, chú trọng tác động đến nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con. Tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi .

BSCKII Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số và Phát triển, Sở Y tế TP. Huế cho biết, mục tiêu trọng tâm hiện nay là duy trì mức sinh thay thế, trong bối cảnh mức sinh của thành phố năm 2025 đã xuống dưới mức 2,06 con/phụ nữ.

“Ngành y tế tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi; đồng thời khuyến khích người dân chủ động quyết định thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với điều kiện sức khỏe, kinh tế và việc nuôi dạy con”, bác sĩ Toàn cho hay.

Theo Sở Y tế TP. Huế, trong quý I/2026, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát đủ 4 bệnh đạt 62%; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 90,3%; tỷ số giới tính khi sinh được kiểm soát ở mức 101,6 bé trai/100 bé gái. Đáng chú ý, địa phương không ghi nhận trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, công tác dân số vẫn đứng trước nhiều thách thức. Tốc độ già hóa dân số nhanh, mức sinh giảm không đồng đều giữa các khu vực, nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh… đang đặt ra nhiều áp lực cho ngành y tế.

Ngành y tế xác định tiếp tục triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; mở rộng chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua lập hồ sơ sức khỏe điện tử, khám sức khỏe định kỳ, phòng ngừa bệnh mạn tính nhằm thích ứng với già hóa dân số.