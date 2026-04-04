Đảm bảo cấp điện trong mùa khô

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Vận hành linh hoạt

Mùa khô năm 2026, thời tiết tiếp tục được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là trong các tháng cao điểm. Trước tình hình này, PC Huế đã chủ động xây dựng các phương án vận hành, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống.

Theo ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế, việc chủ động kiểm tra, phát hiện sớm các nguy cơ sự cố trên lưới điện là yếu tố then chốt để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Công ty xác định phải đi trước một bước, xử lý triệt để các tồn tại ngay từ đầu, không để phát sinh sự cố trong thời điểm phụ tải tăng cao.

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức kiểm tra tổng thể lưới điện trung, hạ áp, tập trung vào các tuyến đường dây, trạm biến áp có nguy cơ quá tải, các khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải nhanh. Tại nhiều khu dân cư mới, khu vực dịch vụ tại các phường Mỹ Thượng, Thuận An, Thanh Thủy… đơn vị phụ trách đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các điểm tiếp xúc có dấu hiệu phát nhiệt.

Ông Nguyễn Đại Phúc chia sẻ: “Nhờ ứng dụng camera nhiệt và flycam, cán bộ tại các đội quản lý có thể phát hiện sớm các điểm bất thường trên lưới điện mà mắt thường khó nhận biết. Nhiều vị trí có nguy cơ sự cố được xử lý trước khi xảy ra mất điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định trong thời gian cao điểm”.

Cùng với công tác kiểm tra, PC Huế chú trọng vệ sinh cách điện, sửa chữa lưới điện theo phương thức hotline (sửa chữa không cắt điện). Trên nhiều tuyến đường trung tâm, như: Phạm Văn Đồng, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành…, các tổ công tác đã triển khai vệ sinh sứ, xử lý khiếm khuyết trên đường dây trung áp mà không cần cắt điện, đảm bảo sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn.

Trong công tác vận hành, các đơn vị theo dõi sát tình hình mang tải của từng xuất tuyến, trạm biến áp, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Theo đó, thực hiện các giải pháp kỹ thuật như cân pha, sang tải, hoán chuyển phụ tải giữa các tuyến, nâng công suất máy biến áp, điều chỉnh kết lưới hợp lý.

Tăng cường kiểm tra hành lang tuyến trước khi bước vào mùa khô

Đối với lưới điện 110kV và trung áp, PC Huế tăng cường giám sát vận hành thông qua hệ thống SCADA, cho phép theo dõi, điều khiển từ xa linh hoạt, chính xác. Việc ưu tiên thao tác từ xa giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động. Các phương án vận hành cũng được xây dựng chi tiết cho từng tình huống, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, đảm bảo khôi phục cấp điện nhanh nhất.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ trong mùa khô được chú trọng. Tại các khu vực ven rừng, các tổ đội phụ trách đã phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra hành lang tuyến, xử lý cây cối vi phạm khoảng cách an toàn, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Chủ động nguồn lực, điều hòa phụ tải hiệu quả

Hiện nay, PC Huế chú trọng công tác chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong mùa cao điểm. Các phương án triển khai được công ty xây dựng theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo xử lý nhanh các sự cố trên hệ thống lưới điện. PC Huế đã rà soát, bổ sung vật tư, thiết bị dự phòng; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhiên liệu; bố trí lực lượng trực vận hành, trực sửa chữa điện 24/24 giờ.

Các đội công tác được phân công theo từng khu vực, đảm bảo khi có sự cố xảy ra có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai xử lý kịp thời. Tại khu vực thị xã Phong Điền (cũ) và vùng phụ cận, nơi có nhiều tuyến đường dây đi qua khu dân cư xen lẫn đồi núi, các đội phụ trách duy trì chế độ trực tăng cường trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Kiểm tra sửa chữa hệ thống lưới điện tại khu vực công cộng

Song song với các hoạt động trên, PC Huế tăng cường kiểm soát phụ tải, triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR), góp phần điều hòa nhu cầu sử dụng điện, giảm áp lực cho hệ thống trong các khung giờ cao điểm. Một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực phối hợp, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, qua đó góp phần đảm bảo ổn định hệ thống điện chung.

Danh sách khách hàng có nguồn phát điện dự phòng cũng được cập nhật để sẵn sàng huy động khi cần thiết. Công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được đẩy mạnh. Cán bộ điện lực trực tiếp đến các khu dân cư, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị điện hợp lý, khuyến cáo tắt bớt các thiết bị không cần thiết trong giờ cao điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện...