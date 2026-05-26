“Nóng” cùng mùa tuyển sinh lớp 10

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi

Siết chặt khâu chuẩn bị trước ngày thi

Kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 diễn ra từ ngày 27 đến 28/5. Toàn thành phố có 18.002 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, tăng hơn 5.000 em so với năm ngoái. Kỳ thi được bố trí tại 48 điểm thi với 765 phòng thi.

Những ngày qua, các điểm thi đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo tâm thế tốt nhất cho thí sinh. Tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ nhiều ngày trước. Điểm thi này có 456 thí sinh tham dự với 19 phòng thi. Hệ thống điện, quạt mát, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy, camera an ninh, tủ bảo quản đề và bài thi đều được rà soát kỹ lưỡng. Các khu vực phục vụ hội đồng thi cũng được bố trí đầy đủ nhằm đảm bảo quy trình tổ chức thi diễn ra đúng quy định.

Ông Đoàn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, nhờ có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các kỳ thi nên việc triển khai được thực hiện khá bài bản. Tuy nhiên, các điểm thi vẫn không chủ quan bởi đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh và phụ huynh. Tất cả các khâu từ lập hồ sơ, hướng dẫn thí sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất đến công tác coi thi, bảo vệ, phòng chống gian lận đều được thực hiện nghiêm túc theo quy chế nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh yên tâm làm bài.

Do kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thí sinh. Tại mỗi điểm thi đều bố trí bộ phận y tế, nước uống, quạt mát và lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ học sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng xây dựng nhiều phương án dự phòng nhằm xử lý các tình huống phát sinh như mất điện, ùn tắc giao thông, thời tiết cực đoan hoặc các sự cố bất thường khác. Máy phát điện dự phòng được chuẩn bị tại khu vực in sao đề thi và các điểm thi. Công tác an ninh, an toàn thực phẩm, y tế, phòng chống cháy nổ được triển khai đồng bộ với sự phối hợp của ngành công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương.

Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng phức tạp với nhiều hình thức tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra tại kỳ thi năm nay sẽ được tăng cường. Cán bộ coi thi được tập huấn kỹ về quy trình tổ chức thi, kỹ năng nhận diện các thiết bị gian lận công nghệ cao cũng như xử lý tình huống phát sinh. Ngành giáo dục đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quy chế thi, tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Nỗ lực giảm áp lực cho thí sinh

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức sớm hơn so với mọi năm nhằm phù hợp với tiến độ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thay đổi này giúp học sinh sau khi kết thúc chương trình học có thể thi ngay, không bị áp lực ôn tập kéo dài, từ đó có thời gian trọn vẹn để nghỉ hè đúng nghĩa.

Kỳ thi năm nay cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý, như giảm một nửa số giấy tờ cần thiết đối với thí sinh. Bên cạnh đó, thời gian tổ chức thi các môn chuyên cũng được rút ngắn một buổi so với năm học trước nhằm tinh gọn lịch thi và giảm áp lực cho học sinh. Đồng thời, ngành giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.

Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng 26/5

Kỳ thi diễn ra sớm, thời gian chuẩn bị bị rút ngắn, tạo áp lực lớn đối với việc bố trí nhân sự cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi. Việc xây dựng kế hoạch chấm thi năm nay cũng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào tiến độ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đặc biệt ở khâu huy động nhân sự, bố trí địa điểm chấm thi, xử lý bài thi và công bố kết quả. Ngoài ra, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng sự thay đổi đơn vị hành chính cũng đặt ra yêu cầu rà soát kỹ khu vực tuyển sinh và đối tượng ưu tiên của thí sinh nhằm đảm bảo quyền lợi và tính chính xác trong công tác tuyển sinh.

Mặc dù số lượng học sinh lớp 9 năm nay tăng cao với hơn 18.500 em, ngành GD&ĐT thành phố khẳng định sẽ đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh sau tuyển sinh. Ông Nguyễn Tân cho hay, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát hệ thống phòng học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh sau tuyển sinh.

Đối với những học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập hoặc có nguyện vọng theo học giáo dục thường xuyên, cao đẳng nghề, ngành giáo dục vẫn đảm bảo đủ điều kiện học tập và cơ sở vật chất để các em tiếp tục học phù hợp với định hướng của mình. Đây cũng là giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và Nghị quyết 71 của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ nhằm tuyển chọn học sinh mà còn là dịp để đánh giá quá trình dạy và học của các trường; đồng thời giúp học sinh nhìn nhận lại năng lực, điều kiện học tập của bản thân để tiếp tục nỗ lực hơn khi bước vào bậc THPT. Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, ngành sẽ nỗ lực tối đa để công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh và kỳ đánh giá năng lực diễn ra công bằng, khách quan, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh.