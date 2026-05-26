Khẩn trương rà soát phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 28/5

Người dân tổ 4, phường Thủy Xuân theo dõi thông tin niêm yết tại khu dân cư.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp tiêu chí quy mô hộ gia đình theo dự thảo nghị định của Chính phủ. Hồ sơ tổng hợp phải gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/5 để tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án tổng thể.

Sở Nội vụ đề nghị UBND cấp xã thống kê đầy đủ số lượng thôn, tổ dân phố hiện có; quy mô hộ gia đình, nhân khẩu; tình hình tổ chức Đảng, đoàn thể; đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng và phương án sắp xếp cụ thể. Các địa phương cũng phải đánh giá số lượng chức danh dôi dư, phương án bố trí, giải quyết chế độ chính sách sau sắp xếp.

Theo hướng dẫn, tiêu chí quy mô hộ gia đình dự kiến áp dụng đối với thành phố Huế là thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên. Những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù phải nêu rõ lý do đề xuất giữ nguyên.

Bên cạnh việc rà soát thực trạng, Sở Nội vụ cũng hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án sắp xếp; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; tổng hợp ý kiến cử tri và trình HĐND cấp xã thông qua trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được kỳ vọng góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.