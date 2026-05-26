Hơn 18.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5. Trong ngày đầu tiên, thí sinh dự thi ba môn chung gồm ngữ văn (120 phút) vào buổi sáng; buổi chiều thi toán (90 phút) và ngoại ngữ (60 phút). Ngày 28/5, các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục thi các môn chuyên.

Đề thi môn ngữ văn và toán theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trên tờ giấy thi. Đề thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Việc xét tuyển các nguyện vọng tại mỗi trường THPT được thực hiện đồng thời và bình đẳng. Đối với thí sinh, các nguyện vọng sẽ được xét lần lượt theo thứ tự đăng ký để xác định kết quả trúng tuyển.

Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị được triển khai đầy đủ từ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực thi. Các lực lượng công an, y tế, điện lực cùng chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Những trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi môn thi đó.