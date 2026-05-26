  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 27/05/2026 05:45

Hơn 18.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông

HNN.VN - Sáng 27/5, 18.002 thí sinh trên địa bàn thành phố chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2026 - 2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Toàn thành phố bố trí 48 điểm thi với 765 phòng thi.

“Nóng” cùng mùa tuyển sinh lớp 10Cân nhắc trước “giờ G” đổi nguyện vọng thi vào lớp 10Chọn đúng hướng đi sau lớp 9Cạnh tranh trong kỳ thi lớp 10

 Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5. Trong ngày đầu tiên, thí sinh dự thi ba môn chung gồm ngữ văn (120 phút) vào buổi sáng; buổi chiều thi toán (90 phút) và ngoại ngữ (60 phút). Ngày 28/5, các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục thi các môn chuyên.

Đề thi môn ngữ văn và toán theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trên tờ giấy thi. Đề thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Việc xét tuyển các nguyện vọng tại mỗi trường THPT được thực hiện đồng thời và bình đẳng. Đối với thí sinh, các nguyện vọng sẽ được xét lần lượt theo thứ tự đăng ký để xác định kết quả trúng tuyển.

Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị được triển khai đầy đủ từ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực thi. Các lực lượng công an, y tế, điện lực cùng chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Những trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi môn thi đó.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Kỳ thilớp 10trung học phổ thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Nóng” cùng mùa tuyển sinh lớp 10

Ngày mai (27/5), hơn 18.000 học sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, số lượng thí sinh tăng mạnh khiến mức độ cạnh tranh cao hơn, không khí mùa thi cũng trở nên “nóng” hơn từ cổng trường đến từng phòng thi.

“Nóng” cùng mùa tuyển sinh lớp 10
“Né” môn khoa học tự nhiên, chuyện không dừng lại một kỳ thi

Xu hướng học sinh lựa chọn các môn thuộc nhóm khoa học xã hội thay vì khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang ngày càng rõ rệt. Sự dịch chuyển này không chỉ phản ánh tâm lý chọn môn “dễ thở” hơn của học sinh mà còn là tín hiệu đáng chú ý, buộc phải nhìn lại nhiều mắt xích trong giáo dục phổ thông hiện nay.

“Né” môn khoa học tự nhiên, chuyện không dừng lại một kỳ thi
Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông Ô Lâu

Chiều 23/5, ông Đặng Văn Quý, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Huỳnh Trúc, phường Phong Điền cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 22/5/2026, nhóm 6 học sinh khối 10 Trường THPT Phong Điền rủ nhau đến nhà bạn tại TDP Huỳnh Trúc, sau đó tự phát đi tắm tại khu vực sông Ô Lâu, thuộc TDP Huỳnh Trúc, phường Phong Điền, nơi lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm.

Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông Ô Lâu
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

Để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, chiều 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp
Bố trí 37 điểm thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Bố trí 37 điểm thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top