Dệt may Huế thích ứng trước áp lực thị trường xuất khẩu

Lao động sản xuất tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

Tối ưu sản xuất, nâng giá trị đơn hàng

Quý I/2026, Công ty CP Dệt may Huế (viết tắt là Dệt may Huế) ghi nhận kết quả đáng chú ý: Doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 36,9 tỷ đồng, tăng hơn 5,6 tỷ đồng so với quý I/2025.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, thông tin được Dệt may Huế công bố: Năm 2025 Công ty đạt kết quả nổi bật với doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 172 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu giữ quy mô doanh thu quanh mức 2.370 tỷ đồng, lợi nhuận 175,5 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu 116,2 triệu USD. Chỉ tiêu này cho thấy trọng tâm của Dệt may Huế không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là duy trì hiệu quả, tối ưu chuỗi cung ứng nội bộ và tăng sức chống chịu trước biến động thị trường.

Theo bà Nguyễn Hồng Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Huế, trong điều kiện đơn hàng chưa thực sự ổn định, doanh nghiệp phải giữ vững các thị trường truyền thống và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế. Dệt May Huế đang phát huy lợi thế chuỗi sản xuất tương đối hoàn chỉnh từ sợi, dệt nhuộm đến may mặc; đồng thời từng bước chuyển sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và hiệu quả toàn chuỗi. Định hướng dài hạn, yếu tố “xanh” luôn được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Tại Công ty CP Sợi Phú Bài, kết quả quý I/2026 cũng cho thấy áp lực về biên lợi nhuận đang đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, tối ưu chi phí và nâng giá trị sản phẩm để thích ứng với thị trường. Theo báo cáo của Công ty, quý I/2026 doanh thu thuần ước đạt 285 tỷ đồng, tăng 17,05% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 9,34 triệu USD, tăng 2,19%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2,8 tỷ đồng, bằng 50% cùng kỳ. Điều này cho thấy, trong ngành sợi, tăng trưởng doanh thu chưa đồng nghĩa với tăng hiệu quả. Khi chi phí đầu vào, giá điện, lãi vay, chi phí logistics và cạnh tranh từ các quốc gia có lợi thế chi phí tiếp tục gây sức ép, biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ dễ bị thu hẹp.

Trước áp lực đó, Sợi Phú Bài xác định các giải pháp trọng tâm là đầu tư máy móc hiện đại, tự động hóa, thân thiện với môi trường; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị; mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng, phát triển sản phẩm bền vững và hoàn thiện các chứng chỉ quốc tế. Đây là cách doanh nghiệp chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang sản xuất theo giá trị, nhằm giữ vững khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.

Với Công ty CP Vinatex Phú Hưng, kế hoạch năm 2026 cho thấy một hướng thích ứng khá rõ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 878 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2025. Đồng thời, khai thác hệ thống compact, phát triển các dòng sợi modal/visco, sợi compact, sợi truy xuất nguồn gốc có giá trị gia tăng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinatex Phú Hưng, trong bối cảnh rủi ro thuế quan, cạnh tranh từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp buộc phải đi bằng "nhiều chân": Củng cố thị trường truyền thống, mở rộng tiêu thụ nội địa, phát triển sản phẩm mới và tăng kỷ luật vận hành. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng tính đến giải pháp tối ưu chi phí điện bằng việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, huy động thiết bị vào khung giờ phù hợp, kiểm soát định mức nguyên liệu, điện năng và tỷ lệ hao hụt...

Tạo sức bật cho xuất khẩu

Bức tranh chung về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế trong quý I/2026 cho thấy, dệt may tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu quan trọng. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I ước đạt 421 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ, đạt 26,3% kế hoạch. Trong đó, hàng may mặc ước đạt 177,8 triệu USD, tăng 9,1%; xơ, sợi dệt các loại đạt 49,9 triệu USD, tăng 14,8%.

Điều này cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ khâu may, mà còn ghi nhận ở khâu sợi - mắt xích đầu của chuỗi dệt may. Đây là tín hiệu tích cực, bởi khi cả sợi và may cùng duy trì tăng trưởng xuất khẩu, chuỗi dệt may địa phương có thêm nền tảng để phát triển đồng bộ, giảm phụ thuộc vào một phân khúc riêng lẻ.

Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu chưa đồng nghĩa với việc nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu không còn gặp khó khăn. Thực tế tại các doanh nghiệp xuất khẩu cho thấy áp lực vẫn hiện hữu: Giá nguyên liệu biến động, chi phí điện và lao động tăng, yêu cầu về chứng chỉ quốc tế cao hơn, trong khi thị trường xuất khẩu ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Với ngành sợi, biên lợi nhuận dễ bị thu hẹp khi giá bán chịu tác động từ thị trường toàn cầu. Với ngành may, sức ép nằm ở thời gian giao hàng, yêu cầu xanh hóa sản xuất và tiêu chuẩn của các nhãn hàng lớn.

Trong bối cảnh đó, định hướng của thành phố về tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, logistics, xuất, nhập khẩu, mặt bằng, hạ tầng và mở rộng sản xuất có ý nghĩa thiết thực. Khi doanh nghiệp đang nỗ lực đổi mới từ bên trong, sự đồng hành của chính quyền sẽ tạo thêm điểm tựa để khu vực sản xuất giữ nhịp tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.