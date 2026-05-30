Gần 1.000 thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè năm 2026

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được các em thiếu nhi biểu diễn tại chương trình khai mạc hoạt động hè

Chương trình diễn ra tại Quảng trường Bia Quốc Học và thu hút gần 1.000 học sinh các trường tiểu học, THCS cùng đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham gia.

Với chủ đề “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”, chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật phong phú gồm: đồng diễn “Hát vang trong kỷ nguyên mới”, cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Cố đô”, triển lãm mô hình hoạt động các lớp năng khiếu, CLB trực thuộc Trung tâm và tư vấn tuyển sinh “Sắc màu Năng khiếu Hè 2026”... Bên cạnh đó, còn có các không gian triển lãm, trải nghiệm và vui chơi hấp dẫn như “Sắc màu tuổi thơ”, STEM, “Thiếu nhi vui khỏe - Năng động mỗi ngày”, “Vui hè sáng tạo - Khám phá đam mê”, sân khấu biểu diễn “Tỏa sáng tài năng - Kết nối đam mê” cùng vòng chung kết Liên hoan “Vũ điệu tuổi thơ”.

Thông tin từ Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, chương trình nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và tạo môi trường sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sinh hoạt tập thể, chương trình góp phần tạo điều kiện để thiếu nhi vui chơi, phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, sự tự tin và khả năng sáng tạo. Qua đó, bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào đối với các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.