Phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Cán bộ ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Nam Đông giải quyết thủ tục cho người dân

Nhiều đổi thay

Dẫn chúng tôi đến thăm mảnh đất quê hương, ông Nguyễn Văn Đường, Trưởng thôn Hợp Hòa phấn khởi: “Không chỉ đổi thay hạ tầng điện - đường - trường - trạm, mà đời sống, nhận thức của bà con nơi đây cũng đã nâng lên rất nhiều. Nếu như trước đây, có tình trạng người dân “sáng làm, chiều nhậu” thì giờ đây, họ cùng nhau quyết chí làm ăn. Từ việc nhận khoán trồng keo, khai thác keo và nhiều công việc khác, bình quân có người thu nhập 300.000 - 400.000 đồng/ngày. Điều đó có vai trò rất lớn của địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động”.

Nam Đông là xã được thành lập mới sau sáp nhập các xã: Hương Xuân, Thượng Nhật và Hương Sơn cũ theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nhờ triển khai nhiều giải pháp, trong đó công tác dân vận cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và đưa cuộc sống người dân đi lên.

Theo ông Đoàn Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân các xã cũ cũng như xã Nam Đông hiện nay, bức tranh KT-XH địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Trong cơ cấu giá trị tổng sản phẩm, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (năm 2025, tỷ trọng nông nghiệp 59,51%, thương mại, dịch vụ 22,76%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 17,74%). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hằng năm khoảng 17,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 8,29 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 48 triệu đồng/năm.

Mô hình làm nông nghiệp kết hợp du lịch của bà con địa phương. Ảnh: Xã Nam Đông

Ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo vùng tập trung gắn với xây dựng NTM. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện, tăng giá trị và hiệu quả. Giá trị tổng sản phẩm ngành ước đạt 320 tỷ đồng, duy trì vùng sản xuất cao su; đã tạo ra vùng trồng cam và cây ăn quả có múi xã Hương Xuân (cũ), vùng trồng dứa tại Hương Sơn (cũ). Trồng trọt phát triển theo hướng tăng giá trị và hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng công tác thâm canh, nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến (nhà lưới, nhà màng) và liên kết trong sản xuất. Bên cạnh đó, sản xuất theo quy trình hữu cơ, VietGAP, OCOP nhằm tăng giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao giá trị kinh tế vườn, tổng diện tích đất vườn là 262ha. Tại xã Nam Đông, chăn nuôi phát triển ổn định; tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, chăn nuôi hữu cơ.

Địa phương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn chuyển biến tích cực. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 76,2 tỷ đồng, tăng 1,69 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển và duy trì ổn định; duy trì cụm Công nghiệp Hương Hòa; phát triển 1 nhà máy cưa xẻ đá ốp lát... Bên cạnh đó, địa phương cũng phát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại.

Một trong những nội dung rất được xã Nam Đông quan tâm thực hiện là chương trình xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo lãnh đạo UBND xã, công tác giảm nghèo được chú trọng, đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao đời sống Nhân dân. Đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã được đầu tư khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Trong 5 năm qua đã xóa 30 nhà tạm, đến nay trên địa bàn không còn hộ có nhà tạm, dột nát.

Địa phương cũng đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nhất là công tác giáo dục - đào tạo, huy động xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, nâng chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế được chú trọng; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân…

Đưa Nam Đông ngày một phát triển

Bí thư Đảng ủy xã Nam Đông - ông Đoàn Văn Sóng cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn cần giải quyết trong thời gian tới. So với nghị quyết đại hội đảng bộ các xã trước sáp nhập vẫn còn một chỉ tiêu chưa đạt, một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; cơ cấu kinh tế chuyển biến chưa mạnh…

Các đoàn thể ở xã Nam Đông phối hợp với thanh niên tình nguyện các đơn vị trồng cây hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nam Đông đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Đông, giai đoạn 2025 - 2030, xã Nam Đông tập trung vào 3 chương trình trọng điểm: Chương trình xây dựng NTM; chương trình phát triển du lịch, dịch vụ; chương trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Địa phương cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu; trong đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75 - 80 triệu đồng/năm; phấn đấu đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo…

Để thực hiện các mục tiêu, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao ngay trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng chính quyền liêm chính, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Xã Nam Đông sẽ tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần du lịch, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Đông, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu quốc gia khác (chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Đồng thời, sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người uy tín ở thôn. Phối hợp vận động Nhân dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Khai thác và sử dụng hiệu quả, xã hội hóa các nguồn lực NTM; đẩy mạnh việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường thôn, xóm. Đẩy mạnh các giải pháp để duy trì và giữ vững xã NTM, đảm bảo thực chất, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 đạt xã NTM nâng cao.