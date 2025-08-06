  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 10/08/2025 09:04

Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng quy định pháp luật lĩnh vực khoáng sản, đất đai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 130/CĐ-TTg ngày 8/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chínhThiết kế mẫu nhà ở xã hội phải khả thi, góp phần định hướng kiến trúc, giảm thủ tục hành chính

 Tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai. Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật Đất đai năm 2024 đã giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đất đai năm 2013; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, là nguyên nhân vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).

Để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đất đai góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo tập trung rà soát kỹ, toàn diện, xác định các vướng mắc, bất cập trong quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật; trong đó yêu cầu nêu rõ nội dung vướng mắc, quy định tại điều, khoản, điểm của văn bản Luật, Nghị định, Thông tư và đề xuất, kiến nghị giải pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cụ thể; gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20 tháng 8 năm 2025.

b) Nội dung, giải pháp đề xuất cần xử lý triệt để, hiệu quả, không còn vướng mắc, khó khăn để mọi hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai trên địa bàn, lĩnh vực thuận lợi nhất, trên tinh thần: phân cấp, phân quyền tối đa để các cấp cơ sở, địa phương, cấp trực tiếp thực hiện chủ động quyết, chủ động làm và tự chịu trách nhiệm; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết và tăng cường hậu kiểm.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ ý kiến các bộ, địa phương để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoáng sản và đất đai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, trên nguyên tắc phân cấp triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, tăng cường hậu kiểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng hợp trước ngày 22 tháng 8 năm 2025.

b) Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm kịp tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025); đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời với các Luật được sửa đổi.

c) Sửa đổi, bổ sung, thay thế ngay các quy định gây vướng mắc tại các văn bản theo thẩm quyền, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.

3. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

4. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công điện này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Thủ tướngchỉ đạogỡ vướngquy địnhpháp luậtlĩnh vựckhoáng sảnđất đai
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật yêu cầu cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết số 66-NQ/TW, theo đó xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
Thủ tướng: Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ

Tối 3/8, sau khi tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân tại một số xã chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, sạt lở đất tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Làm mọi cách nhanh nhất có thể ổn định đời sống người dân vùng lũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện '5 đi đầu'

Sáng 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện 5 đi đầu
Lãnh đạo thành phố tiếp công dân, lắng nghe nhiều kiến nghị liên quan đất đai, tái định cư

Ngày 1/8, tại trụ sở tiếp công dân TP. Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cùng các UVTV Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ, giải quyết nhiều nội dung kiến nghị liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tái định cư và cấp phép xây dựng.

Lãnh đạo thành phố tiếp công dân, lắng nghe nhiều kiến nghị liên quan đất đai, tái định cư

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top