An Cựu hiện thực hóa mục tiêu “phường không ma túy”

Số ma túy mà Công an phường An Cựu phát hiện

Phương châm “6 rõ”

Tùy theo thực tế, tính chất đặc thù về tình hình ma túy của từng địa phương để mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị tập trung xây dựng kế hoạch “phường không ma túy”. Ngay từ khi triển khai kế hoạch này, cấp ủy, chính quyền phường và hệ thống chính trị phường An Cựu xác định: Muốn đạt được mục tiêu bền vững, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc: “Phòng ngừa là chính, chặn cung - giảm cầu là then chốt”.

Qua đó, phường An Cựu đã cụ thể hóa từng nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và người chịu trách nhiệm theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; đồng thời, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo 138 phường An Cựu cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu năm 2025 có ít nhất 30% tổ dân phố không ma túy. Năm 2026 đạt 70% và đến năm 2027 phấn đấu 100% tổ dân phố không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Hiện trên địa bàn phường An Cựu, nhiều mô hình, cách làm linh hoạt trong phòng, ngừa ma túy đã được triển khai. Một trong những điểm sáng là hoạt động của các tổ cơ sở ở tổ dân phố, khu dân cư; trong đó, có tổ giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện. Tổ này được tổ chức với nguyên tắc: “Mỗi đối tượng ma túy trên địa bàn đều phải có người chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và hỗ trợ”.

Cảm hóa bằng tình người

Ông Trần Quang Vinh, Tổ trưởng tổ dân phố 12AC phường An Cựu chia sẻ câu chuyện về việc cảm hóa một người nghiện ma túy tên P., trú tại đường Duy Tân. Anh P. từng có hành vi gây gổ, thậm chí cầm dao rượt đuổi người dân, khiến bà con xung quanh e dè, xa lánh.

“Chúng tôi nhận thấy nếu chỉ áp dụng biện pháp hành chính thì không hiệu quả. Thay vào đó, chúng tôi chọn cách tiếp cận bằng tình cảm và sự thấu hiểu,” ông Vinh kể. Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận và tổ trưởng dân phố đã thay nhau đến trò chuyện, giúp đỡ, tạo điều kiện cho P. đi làm phụ việc, lao động thêm để kiếm sống. “Khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của mọi người, P. đã dần thay đổi. Từ chỗ mặc cảm, xa lánh, nay P. đã hòa nhập cộng đồng, sống tích cực hơn”, ông Trần Quang Vinh trò chuyện.

Không chỉ là câu chuyện của anh P. mà tổ 12AC còn cảm hóa được một số trường hợp khác. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là họ đều tìm lại được niềm tin nhờ sự kiên trì, gần gũi của chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống.

“Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ và không đi sau tội phạm. Công tác rà soát, triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; siết chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở karaoke, lưu trú, dịch vụ giải trí… được đơn vị phối hợp triển khai thường xuyên, liên tục. Từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng cảnh sát khu vực đều phải nắm rõ, nắm kỹ từng gia đình, từng đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn để có các giải pháp triệt xóa”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu thông tin.

Song song đó, phường An Cựu còn duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ rà soát cộng đồng, đảm bảo không để sót hay lọt đối tượng nghiện, sử dụng ma túy. Các tổ tư vấn tâm lý, tổ cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục được củng cố, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên nếu để đối tượng tái nghiện trên địa bàn.