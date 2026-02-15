Bảo đảm bình yên trên từng cung đường, chuyến bay

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách trên tuyến Quốc lộ 1A

Siết chặt an toàn từ bến xe đến quốc lộ

Tại Công ty Cổ phần Bến xe Huế (phường An Cựu), không khí những ngày giáp tết trở nên sôi động, tất bật hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe nối đuôi nhau xuất bến, chở theo dòng người hối hả trở về quê nhà sum họp. Sau mỗi chuyến xe lăn bánh là niềm mong ngóng đoàn viên, là ước vọng hành trình trở về được an toàn, trọn vẹn.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách ngay từ “cửa ngõ” xuất phát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế tăng cường kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện, giấy phép lái xe, phù hiệu vận tải, thiết bị giám sát hành trình và đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy đối với tài xế trước khi xuất bến. Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, không có ngoại lệ.

Ông Huỳnh Đức Báu, tài xế xe khách tuyến Huế - Quy Nhơn chia sẻ, dịp Tết áp lực công việc lớn hơn nhưng bản thân luôn ý thức rõ trách nhiệm của người cầm lái. Trước mỗi chuyến đi đều kiểm tra kỹ phương tiện và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, đặt sự an toàn của hành khách lên trên hết.

Kiểm tra phương tiện tại bến xe phía Nam Huế

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Huế Phạm Xuân Sơn cho biết, đơn vị đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không để xe không đủ điều kiện lưu thông.

Không chỉ tại bến xe, trên Quốc lộ 1A, lưu lượng xe khách, xe tải tăng mạnh trong những ngày cao điểm. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chạy không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành thời gian lái xe theo quy định…

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết, trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến trọng điểm, khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao. Quan điểm xuyên suốt là xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, gắn kiểm tra, xử lý với tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Từ đó, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn dịp Tết.

Giữ vững an ninh hàng không trong cao điểm Tết

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài những ngày cuối năm, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp. Ở khu vực kiểm soát an ninh, cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, giám sát hành khách, hành lý và hàng hóa. Hệ thống máy soi chiếu, thiết bị giám sát được vận hành tối đa công suất, bảo đảm quy trình chặt chẽ nhưng vẫn tạo sự thông thoáng, thuận tiện cho người dân.

Chị Hoàng Thị Thu Hằng, một người con Huế đi làm xa vừa trở về quê đón tết bày tỏ sự phấn khởi, yên tâm trước công tác bảo đảm an ninh được thực hiện nghiêm túc. “Lâu lắm rồi tôi mới về ăn Tết. Lần này trở lại, tôi thấy sân bay sạch đẹp hơn, an ninh được bảo đảm chặt chẽ nên rất tin tưởng và an tâm”.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm soát an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Theo thống kê, trong cao điểm dịp Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tăng trung bình từ 50 - 60% so với ngày thường và tăng từ 20 - 25% so với cùng kỳ năm trước; tập trung chủ yếu vào những ngày cận và sau Tết. Mật độ bay dày đặc, lưu lượng hành khách tăng cao đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác điều hành và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Trước tình hình đó, Công an TP. Huế, đặc biệt là lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm soát theo từng cấp độ. Các phương án phòng ngừa, xử lý tình huống được rà soát, bổ sung sát với thực tế; không để xảy ra ùn tắc, mất an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Theo Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Huế, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn tết Nguyên đán, đơn vị xác định rõ yêu cầu “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, nhất là khi lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tăng nhiều lần so với ngày thường.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng định danh điện tử VNeID và giải pháp nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên máy bay, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm áp lực tại khu vực cửa khẩu nhưng vẫn bảo đảm kiểm tra chặt chẽ, đúng quy định. Song song đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng tại sân bay được duy trì thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay, đồng thời tạo hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện của lực lượng Công an trong mắt người dân và du khách quốc tế dịp Tết.

Ông Trương Hữu Núi, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cho biết, thời gian qua, sự phối hợp giữa Cảng hàng không với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố, Cảng vụ hàng không và các đơn vị chức năng được duy trì thường xuyên, đồng bộ. Thông tin trao đổi kịp thời, các tình huống phát sinh được xử lý nhanh chóng, đúng quy trình, không để bị động, bất ngờ.

Giữa dòng người, dòng phương tiện hối hả những ngày giáp tết, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế miệt mài làm nhiệm vụ xuyên đêm trên các tuyến đường, hay túc trực nghiêm ngặt tại sân bay, đã trở thành điểm tựa bình yên cho mỗi hành trình trở về. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ, những nỗ lực thầm lặng ấy đang góp phần giữ vững an toàn trên từng cung đường, từng chuyến bay, để mỗi chuyến xe lăn bánh, mỗi hành trình cất cánh đều trọn vẹn niềm vui, để mùa xuân thực sự đến với mọi nhà trong bình an và hạnh phúc.