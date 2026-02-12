Xây dựng Huế trở thành trung tâm thương mại của miền Trung

Khách quốc tế đến Huế bằng đường biển

Lợi thế

Huế nằm ở vị trí trung tâm của khu vực miền Trung, là điểm kết nối giữa hai đầu đất nước cũng là cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là lợi thế để thành phố phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ logistics và trung chuyển hàng hóa...

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, địa phương, hệ thống hạ tầng giao thông ở Huế không ngừng được hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển lĩnh vực thương mại. Các tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan được đầu tư đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa Huế với các trung tâm kinh tế trong khu vực và cả nước. Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, cảng nước sâu Chân Mây được đầu tư, mở rộng, nâng cấp đã đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa và phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu, logistics...

Cùng với hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại của Huế ngày càng phát triển. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, tuyến phố thương mại được đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại, đặc biệt Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế và Siêu thị GO! Hương Trà đi vào hoạt động cuối năm 2024 đã góp phần hình thành mạng lưới phân phối hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người dân, du khách. Sự phát triển của hạ tầng số, thương mại điện tử và dịch vụ logistics cũng mở ra không gian mới cho hoạt động thương mại, giúp Huế từng bước tiếp cận mô hình trung tâm thương mại hiện đại của khu vực.

Một lợi thế nổi bật của Huế hiện nay là hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù do Trung ương ban hành, tạo dư địa, động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế thương mại. Việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là bước ngoặt về mặt hành chính mà còn mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực, hoạch định chính sách phát triển dài hạn.

Các chủ trương của Đảng, Nhà nước xác định rõ định hướng xây dựng Huế trở thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo của cả nước; đồng thời phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hiện đại. Trong đó, thương mại - dịch vụ được xem là một trụ cột quan trọng, có vai trò lan tỏa, hỗ trợ các lĩnh vực khác cùng phát triển.

Huế cũng đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ, đặc biệt là Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Các chính sách về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã và đang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Thành phố còn chú trọng phát triển thương mại gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đây là điểm khác biệt so với nhiều địa phương khác. Các mô hình phố đi bộ, không gian thương mại kết hợp văn hóa, du lịch, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP được thúc đẩy phát triển, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Huế, nâng giá trị gia tăng cho hoạt động thương mại.

Hướng đến trung tâm thương mại hiện đại

Theo dự thảo Điều chỉnh quy hoạch đô thị Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố xác định phát triển thương mại theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, thương mại điện tử, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số và yêu cầu hội nhập quốc tế. Thương mại được định vị là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Trọng tâm của định hướng quy hoạch vừa nêu là hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn thương mại có vai trò dẫn dắt tại khu vực trung tâm thành phố, tạo hạt nhân phát triển thị trường bán lẻ, phân phối và dịch vụ thương mại chuyên nghiệp. Cùng với đó, thành phố còn chú trọng hỗ trợ phát triển mạng lưới doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, nhất là ở nông thôn, nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, mở rộng không gian tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, thành phố đang tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, kho bãi logistics và các sàn giao dịch số. Các công trình hạ tầng thương mại được quy hoạch gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam và trục Đông - Tây qua cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài, đáp ứng yêu cầu lưu chuyển hàng hóa nội vùng, liên vùng, xuất, nhập khẩu.

Trong định hướng phát triển dài hạn, thành phố đang nghiên cứu, định hình xây dựng khu thương mại tự do tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhằm phát triển các mô hình thương mại tự do, logistics, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh của Huế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Định hướng phát triển thương mại đến năm 2030 của Huế cũng đặt trong tổng thể các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể. Theo đó, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 10 - 11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, trong đó khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 47 - 49%, công nghiệp và xây dựng chiếm 36 - 38%, nông nghiệp chiếm 7 - 8%... Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện bình quân đạt 10 - 11%/năm, thu ngân sách tăng 14 - 15%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm.

Tham gia hội thảo Điều chỉnh quy hoạch đô thị Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vào giữa tháng 1/2026, PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ, với những chỉ tiêu đề ra như vừa nêu cho thấy, vai trò ngày càng lớn của lĩnh vực thương mại, xuất, nhập khẩu, dịch vụ logistics trong chiến lược phát triển kinh tế của Huế. PGS.TS. Trần Đình Thiên kỳ vọng, với vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng ngày càng đồng bộ, cùng cơ chế, chính sách đặc thù và định hướng quy hoạch rõ ràng đến năm 2030, Huế sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm thương mại của miền Trung, tham gia sâu vào mạng lưới giao thương quốc gia, quốc tế, tạo động lực mới cho thành phố phát triển kinh tế - xã hội bền vững.