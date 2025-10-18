Thuận Hóa quyết tâm xây dựng phường “không ma túy”

Công an phường Thuận Hóa tuyên tuyền “An toàn giao thông - Phòng chống ma túy - Phòng chống bạo lực học đường” tại Trường THCS Trần Phú

Nhiều yếu tố tiềm ẩn

Phường Thuận Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 6 phường: Vĩnh Ninh, Phú Nhuận, Phú Hội, Trường An, Phước Vĩnh và Phường Đúc. Với hơn 81.000 nhân khẩu thường trú và trên 8.600 nhân khẩu tạm trú, địa bàn rộng, mật độ dân cư đông, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và hơn 400 nhà trọ, Thuận Hóa là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại úy Phan Nguyên, Cảnh sát khu vực Công an phường Thuận Hóa cho biết: Tội phạm ma túy có xu hướng len lỏi vào nhiều tầng lớp, đặc biệt là thanh, thiếu niên và công nhân. Thời gian qua, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 14/9/2025, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Tuấn Kiệt (SN 2003, trú tại Thuận Hóa) cùng nhiều tang vật là ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục thu giữ hơn 260 gam ma túy tại nơi ở của đối tượng liên quan. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc thể hiện quyết tâm của lực lượng công an địa phương trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn phường có 44 đối tượng nghiện, 49 người sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý theo Nghị định 105 của Chính phủ; 21 người đang điều trị bằng thuốc Methadone; 5 người đang cai nghiện bắt buộc và 4 trường hợp chờ đi cai nghiện. Ngoài ra, có 18 đối tượng có biểu hiện “loạn thần, ngáo đá” và 46 đối tượng tù tha về tội danh liên quan đến ma túy.

Trước thực trạng đó, Công an phường đã huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. 53 tổ rà soát cộng đồng và 49 tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thành lập, với sự tham gia của cảnh sát khu vực, tổ trưởng dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đại diện gia đình. Các tổ này có nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời phối hợp triệt xóa các điểm phức tạp, tụ điểm nghi ngờ có hành vi mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng ma túy. Nhờ đó, nhiều điểm nóng đã được triệt xóa, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Anh Dũng, tổ dân phố 8 chia sẻ: “Việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy giúp người dân yên tâm hơn. Trước đây, có những trường hợp sử dụng ma túy gây ra tai nạn giao thông, cướp giật, làm mất an toàn khu dân cư. Nay tình hình đã chuyển biến tích cực, an ninh được giữ vững”.

Hướng đến tiêu chí “không ma túy”

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Trưởng Công an phường Thuận Hóa, mục tiêu đến cuối năm 2025, phường sẽ có 16/53 TDP đạt tiêu chí “không ma túy”, và phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ 53 TDP đều đạt chuẩn. Tiêu chí “không ma túy” bao gồm: Không có người nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (trừ người đang điều trị, cai nghiện), không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy, không có đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Để đạt được mục tiêu đó, phường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: Rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn; thiết lập hòm thư tố giác, công khai đường dây nóng; ký cam kết giữa tổ trưởng dân phố với chính quyền; đồng thời thành lập tổ tư vấn tâm lý, tổ giúp đỡ người sau cai nghiện, hỗ trợ họ tìm việc làm và hòa nhập xã hội. Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức - từ sinh hoạt cộng đồng, mạng xã hội đến pano, áp phích - nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Công an phường gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, thực hiện phương châm “Một đối tượng ma túy - một người chịu trách nhiệm quản lý”. Các kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP. Huế, như: Kế hoạch 483, Phương án 02, Phương án 3632, Điện 87… được triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn với đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn.

Theo bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo 138 phường Thuận Hóa, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Bà Tranh nhấn mạnh: “Muốn thành công, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, mỗi TDP phải là một pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng, chống ma túy”.

Nỗ lực của chính quyền, công an, các tổ chức đoàn thể và người dân Thuận Hóa đang tạo nên chuyển biến rõ rệt trong phòng, chống ma túy. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, cùng tinh thần “chặn cung, giảm cầu, không dung thứ cho tội phạm ma túy”, phường Thuận Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa bàn “không ma túy”, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, bình yên cho người dân thành phố.