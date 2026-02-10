Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát an toàn giao thông trên cao tốc Bắc-Nam

23 nghìn tờ rơi được Cục Đường bộ Việt Nam phát hành tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc bắc-nam.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên các tuyến cao tốc, ngày 11/2, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm đã ban hành triển khai kế hoạch tuyên truyền cao điểm về trật tự, an toàn giao thông, tập trung tại hệ thống trạm dừng nghỉ và các Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh (TMC) dọc tuyến cao tốc bắc-nam.

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh nhu cầu đi lại của nhân dân dự báo tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương tổ chức tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về vị trí trạm thu phí, trạm dừng nghỉ, đồng thời hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ quy định pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội và hình thức phát tờ rơi trực tiếp. Đợt cao điểm tập trung tại 23 trạm dừng nghỉ quan trọng trên tuyến cao tốc bắc-nam như Giẽ-Ninh Bình, Nghi Sơn-Diễn Châu, Cam Lộ-La Sơn, Phan Thiết-Dầu Giây… Đây là các điểm dừng chân thiết yếu, hỗ trợ tài xế và hành khách trên các chặng đường dài.

Công tác tuyên truyền đi sâu vào các quy tắc an toàn đặc thù khi lưu thông trên đường cao tốc. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt khi lưu thông ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, sương mù; duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu từ 35m đến 100m tùy theo tốc độ di chuyển. Đồng thời, các hành vi bị nghiêm cấm như lùi xe, quay đầu xe trên cao tốc hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe được nhấn mạnh nhằm phòng ngừa tai nạn.

Một điểm đáng chú ý là việc tăng cường ứng dụng Hệ thống giao thông thông minh (ITS) thông qua các Trung tâm quản lý, điều hành giao thông (TMC). Các trung tâm tại khu vực nút giao Mai Sơn, Nghi Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết… thực hiện giám sát, ghi nhận và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm như đi sai làn đường, dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm trật tự giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam giao các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV chủ trì phối hợp nhà đầu tư trạm dừng nghỉ tổ chức phát tờ rơi, hướng dẫn người dân và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ tại các trạm dừng nghỉ, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu của người tham gia giao thông.

Trong trường hợp gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông (1900 8099) hoặc Cục Đường bộ Việt Nam (1900 545570) để được trợ giúp kịp thời.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền kết hợp ứng dụng công nghệ trong quản lý được kỳ vọng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, hướng tới mục tiêu mỗi hành trình trên các tuyến cao tốc bắc-nam đều an toàn, thuận tiện cho người dân.

https://nhandan.vn/day-manh-tuyen-truyen-giam-sat-an-toan-giao-thong-tren-cao-toc-bac-nam-post942677.html?gidzl=nxw-FQI1eMR5exSzf9-ePCkclZ-ppgrYrw2pQxd8y3ICyUKywCtxDehmlpwzpAnbsAFfQ69M32Tie86iP0