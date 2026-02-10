  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 10/02/2026 08:47

Tăng cường tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, các cơ quan liên quan, các địa phương, một số cơ quan thông tấn, báo chí...

An toàn, thuận lợi cho người dân đi lại dịp TếtTuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Công an Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm vận tải hành khách. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Theo Công điện này: Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai một số nội dung như: Tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông...

Công điện cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan đến vấn đề nêu trên. Các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ Lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền, bố trí nguồn lực để tổ chức trực theo chế độ 24/7; báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ) về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

https://nhandan.vn/tang-cuong-to-chuc-van-tai-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-tet-post942367.html

Theo nhandan.vn
