Hơn 600 tình nguyện viên xã Quảng Điền tham gia Lễ hội Xuân hồng

Tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Công Cường

Lễ hội thu hút hơn 600 tình nguyện viên trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng sự chuẩn bị chu đáo, Ban tổ chức đã tiếp nhận 270 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Phong trào HMTN tại xã Quảng Điền thời gian qua có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cá nhân tích cực tham gia hiến máu nhiều lần, có người đã hiến từ 10 đến 20 lần. Đặc biệt, ông Văn Sinh (thôn Tân Xuân Lai) có hơn 93 lần tham gia hiến máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.