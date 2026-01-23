  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 24/02/2026 16:01

Hơn 600 tình nguyện viên xã Quảng Điền tham gia Lễ hội Xuân hồng

HNN.VN - Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) xã Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Huyết học -Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2026 với chủ đề “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu. nh: Công Cường

Lễ hội thu hút hơn 600 tình nguyện viên trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng sự chuẩn bị chu đáo, Ban tổ chức đã tiếp nhận 270 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Phong trào HMTN tại xã Quảng Điền thời gian qua có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cá nhân tích cực tham gia hiến máu nhiều lần, có người đã hiến từ 10 đến 20 lần. Đặc biệt, ông Văn Sinh (thôn Tân Xuân Lai) có hơn 93 lần tham gia hiến máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

“Bước đệm” chiến lược đưa xã thành phường

Hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2035, xã Quảng Điền đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây là “bước đệm” chiến lược để Quảng Điền bứt phá phát triển toàn diện trong giai đoạn tới.

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Từ một địa phương thuần nông, Quảng Điền đã xây dựng được diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.

