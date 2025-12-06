Năng động giữa thời bình

Hội Doanh nhân - Chủ trang trại Cựu chiến binh TP. Huế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt cho TP. Huế

Nhiều mô hình kinh tế năng động

Hội DN - CTT CCB thành phố hiện có 215 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội, hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như: doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ - du lịch, y tế tư nhân, phát triển rừng và nuôi trồng thủy sản. Đáng nói, nhiều mô hình kinh tế của Hội được xây dựng dựa trên sự năng động, sáng tạo của các hội viên mang dấu ấn từ người lính.

Nổi bật trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ có hơn 55 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư trên 366 tỷ đồng. Doanh thu của nhóm này đạt khoảng 16 tỷ đồng/năm, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Điển hình như CCB Đinh Xuân Long đã tạo dựng hệ thống khách sạn - dịch vụ uy tín thương hiệu với nguồn vốn 113 tỷ đồng; CCB Nguyễn Ngọc Thanh tại huyện Phú Lộc (cũ) nay là xã Chân Mây - Lăng Cô xây dựng mô hình dịch vụ lưu trú với tổng vốn đầu tư 190 tỷ đồng…

Trong lĩnh vực y tế tư nhân cũng ghi dấu ấn bằng hai mô hình tiêu biểu là phòng khám của CCB-BSCKII. Nguyễn Thanh Sơn và CCB-BS Nguyễn Quang Hợp. Với chất lượng chuyên môn và dịch vụ uy tín, hai mô hình tạo việc làm cho hơn 100 lao động, đóng góp hàng trăm triệu đồng vào ngân sách nhà nước mỗi năm và thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng khó, thương, bệnh binh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lĩnh vực trang trại - gia trại và phát triển rừng cũng là thế mạnh của Hội. Trong đó, nổi bật có mô hình trồng rừng quy mô lớn của ông Lê Văn Tảo (100ha rừng); ông Nguyễn Văn Don (120ha rừng kết hợp chế biến dầu tràm); ông Văn Đức Tuấn với vườn ươm cây giống, hay ông Phạm Huy Chương đạt lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương…

Song song với phát triển sản xuất, Hội chú trọng các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2020 - 2022, doanh thu từ hoạt động liên kết của Hội đạt hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, tổ kết nối sản phẩm của Chi hội Phú Vang duy trì doanh thu bình quân 190 triệu đồng/tháng, giúp hàng hóa nông - thủy sản của hội viên có đầu ra ổn định. Trong thời gian qua, Hội đã quan tâm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức cho hội viên; đã có hơn 800 lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông - khuyến ngư, môi trường, tài chính - thuế, quản trị doanh nghiệp…, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng công nghệ và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Đại diện hội viên Hội Doanh nhân - Chủ trang trại Cựu chiến binh TP. Huế ủng hộ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”

Tư duy mới đồng hành cùng địa phương phát triển

Bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Hội DN - CTT CCB thành phố xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh người lính và tư duy đổi mới để phát triển bền vững hơn. Hội đặt trọng tâm vào việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và điều hành, bảo đảm hoạt động ổn định, chuyên nghiệp, hiệu quả. Cùng với đó, phấn đấu phát triển lực lượng hội viên trên 10%, nhằm tạo thêm nguồn lực và mở rộng sức lan tỏa của phong trào CCB làm kinh tế giỏi.

Trong sản xuất, kinh doanh, Hội khuyến khích các mô hình đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với từng ngành nghề. Mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm và mở rộng việc làm thêm 12% là bước tiến thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng thị trường. Hội đẩy mạnh liên kết, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm và xây dựng chuỗi tiêu thụ bền vững giữa các hội viên. Việc đồng hành tháo gỡ vướng mắc trong vốn, đất đai, thủ tục pháp lý tiếp tục được chú trọng thông qua phối hợp với các cơ quan quản lý, ngân hàng và tổ chức tín dụng. Công tác đào tạo sẽ được tăng cường nhằm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, kỹ năng tiếp cận thị trường, ứng dụng kỹ thuật mới trong nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động nghĩa tình CCB. Hội sẽ hỗ trợ hội viên khó khăn, tri ân người có công, xây dựng thêm 2 - 3 nhà Nghĩa tình đồng đội… để duy trì, gìn giữ những giá trị nhân ái và trách nhiệm xã hội, nền tảng tinh thần của người CCB.

Với định hướng rõ ràng, tinh thần kiên cường và khát vọng đóng góp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hứa hẹn sẽ là giai đoạn cộng đồng doanh nhân - chủ trang trại CCB thành phố tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, lan tỏa, nhân rộng hình ảnh đẹp của người lính trong thời bình.