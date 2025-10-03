Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa XVII

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới

Từ những tham luận tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (Đại hội), có thể thấy một bức tranh toàn diện: Huế muốn phát triển bền vững cần đồng thời làm tốt nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, trật tự; phát triển giáo dục toàn diện; đưa y tế vươn tầm khu vực; đến bồi đắp đồng thuận xã hội bằng sức mạnh đại đoàn kết.