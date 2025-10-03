Thứ Sáu, 03/10/2025 20:52 (GMT+7)
Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa XVII
HNN.VN - Chiều 3/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVII.
Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND thành phố, giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đồng chí Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI), Phan Thiên Định (Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố) và Nguyễn Chí Tài (Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố) được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII.