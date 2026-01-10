  • Huế ngày nay Online
Tiên phong thực hiện tinh giản tối thiểu 15% văn bản hành chính

HNN.VN - Chiều 15/1, Văn phòng Thành ủy Huế tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

 Trao Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh T. Hoàng 

Năm 2025, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Thành ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Kết quả, Đảng bộ hoàn thành 9/9 chỉ tiêu chủ yếu, thực hiện 130/130 đầu việc theo chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Văn phòng Thành ủy đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đồng thời triển khai kịp thời các nhiệm vụ ngay sau Đại hội. Công tác tổng hợp, thẩm tra, thẩm định, ban hành văn bản ngày càng nền nếp, chất lượng; thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo được cung cấp kịp thời, đầy đủ. Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu chỉ đạo vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Thành ủy. Đồng chí nhấn mạnh, 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và chuẩn bị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đòi hỏi Văn phòng Thành ủy phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tham mưu, chuyển mạnh từ phản ánh sang chủ động đề xuất; theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; tiên phong thực hiện chấn chỉnh lề lối làm việc, tinh giản tối thiểu 15% văn bản hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

