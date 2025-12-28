Giữ vững kỷ cương, liêm chính, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững

Ông Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy

Thưa ông, nhìn lại 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành nội chính Đảng, ông có thể điểm lại những dấu mốc tiêu biểu và giá trị truyền thống cốt lõi làm nên bản sắc riêng của ngành?

Lịch sử 60 năm của ngành nội chính Đảng nói chung và ngành nội chính Đảng thành phố Huế nói riêng là một chặng đường gắn bó mật thiết với từng bước đi của Đảng, của đất nước và của thành phố. Từ dấu mốc ngày 5/1/1966, khi Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ban Nội chính Trung ương được thành lập đến nay, ngành nội chính Đảng luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đối với thành phố Huế, quá trình hình thành và phát triển của ngành nội chính Đảng luôn gắn với yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn lịch sử. Từ việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Trị Thiên năm 1986, đến tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế năm 2013 và nay là Ban Nội chính Thành ủy trong mô hình đô thị trực thuộc Trung ương - mỗi giai đoạn đều đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện hơn.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Phú Lộc

Giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của ngành, theo tôi, chính là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính trong hành động và tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tham mưu. Trải qua nhiều khó khăn, áp lực, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, đội ngũ cán bộ ngành nội chính thành phố Huế luôn giữ được sự điềm tĩnh, thận trọng, khách quan. Đó là “mạch ngầm” truyền thống, âm thầm nhưng bền bỉ, tạo nên niềm tin cho cấp ủy và Nhân dân.

Trong bối cảnh thành phố Huế đang chuyển mình mạnh mẽ với yêu cầu phát triển đô thị trực thuộc Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu những nội dung trọng tâm và nổi bật nào trong thời gian qua, thưa ông?

Khi thành phố Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa, công tác nội chính đặt ra yêu cầu rất cao, vừa phải giữ vững kỷ cương, pháp luật, vừa tạo môi trường ổn định, minh bạch để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Nội chính Thành ủy trong một buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Lộc

Trong bối cảnh đó, Ban Nội chính Thành ủy đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy nhiều văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mang tính nền tảng và lâu dài.

Một dấu ấn rõ nét là với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thành ủy, Ban đã tham mưu theo dõi, chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm; tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Đồng thời, phối hợp với các ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác giám định, định giá, thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong bối cảnh thành phố Huế đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và triển khai nhiều dự án quy mô lớn, những kết quả trên cho thấy công tác nội chính không đứng ngoài quá trình phát triển, mà giữ vai trò trụ cột để đảm bảo kỷ cương, pháp luật được thực thi nghiêm minh. Một đô thị di sản, văn hóa như Huế càng đòi hỏi bộ máy công quyền vận hành minh bạch, quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, để quá trình phát triển không bị lệch chuẩn và không đánh đổi kỷ cương lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư cũng được thực hiện bài bản, nền nếp. Trong năm 2025, Ban đã tiếp nhận 163 đơn thư; trong đó nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được theo dõi, đôn đốc giải quyết đến nơi đến chốn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là lĩnh vực khó, nhạy cảm. Ông có thể chia sẻ những khó khăn, thách thức lớn nhất mà ngành nội chính Đảng thành phố Huế đang phải đối mặt hiện nay?

Khó khăn lớn nhất, theo tôi là tính chất ngày càng phức tạp, tinh vi của các hành vi vi phạm, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, gia tăng các dự án đầu tư lớn. Những lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công… luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác nội chính luôn chịu áp lực rất lớn về thời gian, dư luận và trách nhiệm chính trị. Mỗi tham mưu, đề xuất đều phải bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thấu tình, đạt lý, không để xảy ra sai sót, bị động hay bất ngờ. Biên chế của Ban còn hạn chế trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Một thách thức khác là việc giữ vững bản lĩnh, sự liêm chính của chính đội ngũ cán bộ nội chính. Làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp cận thông tin, vụ việc phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ phải thực sự trong sạch, vững vàng, không bị tác động bởi các mối quan hệ, lợi ích cá nhân. Đây là yêu cầu rất cao, nhưng cũng là điều kiện tiên quyết để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ thực tiễn công tác và vai trò tham mưu cho Thành ủy, theo ông, những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất của ngành nội chính Đảng thành phố Huế để chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ?

Bài học đầu tiên là phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Đây là chỗ dựa chính trị vững chắc, bảo đảm cho công tác tham mưu đi đúng hướng, đúng trọng tâm.

Thứ hai, luôn nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Nội chính không chỉ là xử lý khi vụ việc đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phát hiện sớm những nguy cơ, “điểm nghẽn” để tham mưu phòng ngừa. Việc duy trì chế độ giao ban, báo cáo định kỳ, đột xuất; tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, địa phương đã giúp Ban chủ động hơn rất nhiều trong công tác tham mưu.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò giám sát của Nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không thể chỉ là nhiệm vụ của riêng một cơ quan, mà phải trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cả hệ thống.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu ngày càng cao về xây dựng Đảng, giữ vững kỷ cương, liêm chính, ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ nội chính trong thời gian tới?

Trước yêu cầu ngày càng cao về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, liêm chính, ngành nội chính Đảng thành phố Huế xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tham mưu; chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, phục vụ ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đội ngũ cán bộ nội chính phải thực sự là “tai mắt”, “bộ óc” của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, liêm chính, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần “kiên trì - quyết tâm - đồng thuận - toàn diện - đột phá”; vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, vừa khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, chú trọng xây dựng ngành nội chính Đảng thành phố Huế trong sạch, vững mạnh, tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo phương châm “liêm chính của liêm chính”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin tưởng rằng, với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, ngành nội chính Đảng thành phố Huế sẽ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, giữ vững “mạch ngầm” kỷ cương, liêm chính; góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm trong giai đoạn mới.

Xin cảm ơn ông!