Gắn khoa học công nghệ với bảo tồn, phát huy di sản Cố đô

Các mã QR ứng dụng chỉ dẫn tham quan Hoàng cung Huế được bố trí sẵn để khách dễ dàng tìm hiểu và truy cập

Bảo tồn, phát huy di sản trên nền tảng số

Tham quan Đại Nội và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát điểm đến Huế bày tỏ sự ấn tượng. Công nghệ thực tế ảo VR360 cho phép du khách tham quan ảo với góc nhìn 360 độ. Ông Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Typic Việt đánh giá: “Đó không chỉ là công cụ quảng bá hiệu quả mà còn góp phần khơi gợi nhu cầu trải nghiệm thực tế, mở rộng khả năng tiếp cận di sản Huế trên không gian số”.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, Huế là một trong những điểm đến giàu văn hóa nhất Việt Nam. Thành phố có 8 di sản được UNESCO công nhận, nhiều di tích cấp quốc gia, nhiều làng nghề truyền thống và hệ thống hiện vật quý giá. Bên cạnh đó, Huế còn lưu giữ kho tàng di sản phi vật thể phong phú và cũng được biết đến là thành phố lễ hội với hơn 500 lễ hội lớn nhỏ diễn ra quanh năm. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, TP. Huế luôn chú trọng hướng phát triển bền vững, thúc đẩy vai trò của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản Cố đô và phát triển du lịch Huế.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, đã xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực cốt lõi cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đối với TP. Huế, trung tâm văn hóa, di sản, du lịch đặc sắc của cả nước, việc phát triển du lịch không chỉ nhằm gia tăng giá trị kinh tế mà còn phải gắn chặt với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mới, trong đó KHCN và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng, giúp tái cấu trúc mô hình quản trị điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và hướng tới xây dựng Huế trở thành điểm đến di sản thông minh, gắn với kinh tế số và công nghiệp văn hóa.

Một điểm nhấn quan trọng trong chuyển đổi số du lịch Huế là việc triển khai bản đồ du lịch số và công nghệ thực tế ảo VR360. Bản đồ du lịch số (Map.visitHue.vn) tích hợp thông tin về cơ sở lưu trú, điểm ăn uống, vui chơi giải trí và di tích lịch sử; được tích hợp trên nền tảng Hue-S, cho phép du khách định vị, tìm đường và nhận các gợi ý dịch vụ theo thời gian thực.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ KHCN phục vụ phát triển du lịch, tập trung vào nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và phát triển nguồn lực con người. Tiêu biểu như: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại - du lịch đặc trưng; Nghiên cứu mô hình phát triển du lịch đường thủy nội địa; Nghiên cứu giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh, phát triển nguồn nhân lực văn hóa - du lịch. Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ này đã và đang góp phần cung cấp luận cứ khoa học, dữ liệu và giải pháp thực tiễn cho việc hoạch định chính sách, phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Phát triển tài sản trí tuệ gắn với du lịch

Một trụ cột quan trọng là hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ gắn với du lịch. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Huế - Kinh đô ẩm thực, du lịch A Lưới, áo dài Huế, hoàng mai Huế…

Việc phát triển thương hiệu dựa trên tài sản trí tuệ không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần hình thành những câu chuyện văn hóa đặc sắc, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách, thúc đẩy tiêu dùng và trải nghiệm du lịch gắn với bản sắc Huế.

Để tiếp tục phát huy vai trò của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển du lịch Huế theo hướng bền vững, thông minh và giàu bản sắc, thời gian tới, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong bảo tồn di sản và phát triển sản phẩm du lịch: Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), thực tế ảo - thực tế tăng cường (VR/AR), bản sao số (Digital Twin) trong công tác bảo tồn di sản, quản lý điểm đến và phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm số. Qua đó, vừa bảo tồn giá trị di sản, vừa tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng và thị hiếu của du khách trong kỷ nguyên số.

Song song với ứng dụng công nghệ, thành phố cần tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định chính sách và phát triển du lịch bền vững; triển khai các nhiệm vụ KHCN gắn trực tiếp với yêu cầu thực tiễn của ngành du lịch, như: Quản trị điểm đến thông minh; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Kết quả nghiên cứu cần được chuyển hóa thành dữ liệu, giải pháp và khuyến nghị chính sách cụ thể để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, thành phố và các ban, ngành, đơn vị có liên quan cần quan tâm, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP. Huế, ưu tiên bảo hộ và khai thác giá trị tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của Huế. Đồng thời, gắn phát triển tài sản trí tuệ với công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, hình thành chuỗi giá trị du lịch có chiều sâu, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của điểm đến Huế.