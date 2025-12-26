Liên hệ cử tri gắn liền với công tác dân vận

Người dân xã Phú Lộc tham gia trồng cây trên tuyến đường cờ, hoa kiểu mẫu được xã phát động. Ảnh: Ngọc Hiếu

Lấy kết quả nhân rộng kết quả

Chúng tôi quyết định triển khai ba dự án lớn là: Vận động di dời mồ mả xen kẽ trong địa bàn dân cư để ổn định các nghĩa trang và giải phóng khoảng 30ha để mở rộng vùng trồng màu; Xây dựng các trục đường chính theo hướng bắc - nam, đông - tây nối với cánh đồng lúa đến sông Lợi Nông; Xây dựng đài truyền thanh hữu tuyến 1.000 loa kim do Thành phố Hà Nội tài trợ.

Chúng tôi xác định đây là các dự án đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, trí tuệ vì quy mô vốn lớn, tiến hành đồng thời, đụng chạm đời sống tâm linh và nếp sống cộng đồng, trong lúc đó hoàn cảnh kinh tế - xã hội của thời kỳ đầu giải phóng còn hết sức khó khăn.

Toàn bộ hệ thống chính trị của xã, trong đó có vai trò nòng cốt của các đại biểu dân cử đã vào cuộc để vận động cử tri và Nhân dân theo các chính sách và giải pháp đề ra cho từng dự án; kết hợp các hình thức họp dân theo chuyên đề, theo địa bàn dân cư cùng với việc tiếp xúc các đối tượng theo nhóm trọng tâm; hết sức chú ý các vị tộc trưởng, các chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong xã hội.

Đối với cuộc vận động quy hoạch di dời mồ mả, chúng tôi đã “tam cố thảo lư” để thuyết phục cho được tộc trưởng họ Lê là họ có số lượng di dời gần 200 ngôi mộ, cao nhất, phức tạp nhất trong toàn xã. Đến phút cuối cùng, tộc trưởng họ Lê đã bày tỏ sự đồng tình đối với chủ trương của xã, góp phần giúp chúng tôi xoay chuyển tình thế tưởng chừng không vượt qua được.

Đối với dự án xây dựng các trục đường chính, sau kết quả bước đầu về vận động Nhân dân hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, chúng tôi đã tháo gỡ vướng mắc cuối cùng là sự đồng thuận của trưởng ban hộ tự chùa làng cho phép nắn thẳng trục đường chính đoạn chạy qua hồ cảnh trước chùa, tạo sự thông thoáng của hoạt động giao thông qua địa bàn xã.

Đối với dự án xây dựng thí điểm đài truyền thanh đầu tiên ở Thừa Thiên Huế với 1.000 loa kim do Thành phố Hà Nội tài trợ, chúng tôi đã thực hiện cách làm khác theo hướng lấy kết quả nhân rộng kết quả.

Việc làm đầu tiên là đề cao tính tiền phong gương mẫu của hơn 60 đảng viên trong đảng bộ; giao nhiệm vụ cho đội ngũ cốt cán làm tốt công tác vận động một số gia đình có điều kiện để đưa vào danh sách triển khai đợt đầu. Kết quả đã hoàn thành lắp đặt 150 loa kim và đưa đài truyền thanh xã đi vào hoạt động. Những thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình hành động của địa phương; đặc biệt là thông tin về thời tiết, về hướng dẫn phòng, chống bão lụt… được phổ biến kịp thời qua chương trình của đài xã, tiếp sóng đài huyện, đài phát thanh truyền hình của tỉnh và Trung ương. Lợi ích thiết thực của đài truyền thanh xã qua chiếc loa kim đã thúc đẩy phong trào mở rộng hệ thống loa truyền thanh phát triển rầm rộ, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ.

Phát huy vai trò của đại biểu dân cử

Một kỷ niệm đáng nhớ khác về các hoạt động liên hệ với cử tri là tham gia phát hiện những vấn đề chính sách được bộc lộ qua các sự kiện quan trọng.

Năm 1985, cơn bão số 8 với cường độ khủng khiếp đã đổ ập vào vùng Bình Trị Thiên làm hơn 1.000 người chết (trong đó ở Thừa Thiên Huế 880 người) và tàn phá hàng chục ngàn ngôi nhà, ruộng vườn và tài sản của người dân mới tích cóp sau thời kỳ chiến tranh.

Cả hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó có chúng tôi, những cán bộ chủ chốt của huyện Hương Phú đã lăn lộn trong suốt quá trình triển khai phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai khủng khiếp; trọng điểm là hướng dẫn các hộ dân cư vạn đò dọc phá Tam Giang và đầm Cầu Hai nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Mưa bão hoành hành suốt đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, từ nhà máy cơ khí An Lưu, chúng tôi chia nhau về khu vực Tân Mỹ - Thuận An; một nhóm lội bộ ra bờ phá Lương Viện, Viễn Trình và hết sức xúc động trước những tổn thất lớn lao của đồng bào về nhân mạng và tài sản.

Theo sự chỉ đạo của tỉnh, nhiều cuộc họp dân và tiếp xúc cử tri sau đó được lãnh đạo các huyện, trong đó có huyện Hương Phú tổ chức rộng khắp để bàn về kế hoạch khắc phục hậu quả của thiên tai.

Nhờ việc liên hệ cử tri của các đại biểu dân cử gắn với công tác dân vận của các cơ quan Đảng, chính quyền và khối mặt trận, chúng tôi đã nắm bắt cụ thể mức độ thiệt hại của từng nơi; những nét đặc thù về đời sống kinh tế, văn hóa của mỗi cộng đồng làng xã; nhu cầu thiết thân của họ về nơi ăn chốn ở, về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, đời sống…

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bình Trị Thiên đã ban hành nghị quyết chuyên đề, trọng tâm là triển khai chương trình tái định cư dân vạn đò trong tỉnh.

Nghị quyết của Tỉnh ủy đã được cụ thể hóa thành các nghị quyết của HĐND tỉnh, các quyết định của UBND tỉnh và được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng chục khu tái định cư mới mọc lên ở hai bờ sông Hương và dọc phá Tam Giang - Cầu Hai, tại những nơi tương đối an toàn để các hộ dân vạn đò có thể xây dựng nhà ở vững chắc, thuận lợi cho việc khôi phục sản xuất và tiếp cận các dịch vụ công cộng.

Nguồn lực để thực hiện các dự án tái định cư chủ yếu được bố trí từ quỹ đất công, từ ngân sách địa phương, tài trợ của các nhà hảo tâm và một phần từ khả năng đóng góp của từng hộ. Đến nay, các khu tái định cư ngày càng ổn định, thực sự đổi đời cuộc sống của hơn ba vạn người vốn thường xuyên bị thiên tai đe dọa...