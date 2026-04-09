Rèn ý chí, tinh thần kỷ luật cho học sinh

Các vận động viên tham gia hội thao tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Trải nghiệm đáng nhớ

Giữa thời tiết nắng nóng, 336 học sinh đến từ 38 trường THPT trên địa bàn thành phố tham gia các nội dung thi của Hội thao GDQP&AN với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, không khí thi đấu sôi động, dứt khoát trong từng động tác, khẩu lệnh. Những bước chân đều tăm tắp, đội hình chỉnh tề, tiếng hô vang rắn rỏi… tạo nên không gian đậm chất kỷ luật, nơi mỗi học sinh vừa là vận động viên, vừa là “chiến sĩ” trên thao trường.

Nguyễn Thanh Bình, học sinh lớp 12/4, Trường THPT Hương Vinh chia sẻ, em cảm thấy tự tin, thoải mái khi tham gia hội thao. Với lợi thế từng học võ, Bình càng thêm yêu thích môn học này bởi sự rèn luyện cả về thể lực lẫn tác phong. “Môn học này không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn hình thành ý chí và tính kỷ luật. Những buổi tập, những lần chỉnh sửa từng động tác nhỏ đã giúp em cảm nhận rõ sự nghiêm túc và tinh thần kỷ luật mà môn học mang lại. Gần hai tháng tập luyện đội hình, đội ngũ, chúng em sinh hoạt cùng nhau, quen với nề nếp nên gắn kết hơn và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong năm học cuối cấp”, Bình nói.

Tham gia hội thao, các vận động viên tranh tài ở hai nhóm nội dung. Ở phần thi tập thể (bắt buộc), gồm: Thi trắc nghiệm hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; đội ngũ tiểu đội; kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy bằng nẹp. Ở phần thi cá nhân, nội dung được tổ chức theo từng khối lớp: Học sinh lớp 10 thi đội ngũ từng người không có súng; học sinh lớp 11 thi tháo, lắp súng tiểu liên AK và kỹ thuật ném lựu đạn trúng đích; học sinh lớp 12 thi bắn súng tiểu liên AK, vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang 800m có mang súng tiểu liên AK.

Ở các nội dung thực hành như bắn súng hay chạy vũ trang, không khí thi đấu càng trở nên căng thẳng và quyết liệt. Em Nguyễn Thị Thu Ngân, học sinh lớp 12B11, Trường THPT Phú Bài cho biết: “Lần đầu tham gia nên em cũng có chút lo lắng, nhưng khi bước vào phần thi, em cố gắng giữ bình tĩnh, làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhất. Qua hội thao, em hiểu thêm về trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, cũng như những vất vả và trách nhiệm của người lính”.

Để có được những phần thi bài bản, đồng đều, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyển chọn và tổ chức ôn luyện cho học sinh trong gần hai tháng. Từng nội dung được tập luyện kỹ lưỡng, từ đội hình, đội ngũ đến các kỹ thuật chuyên môn. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh cho rằng, không chỉ là một cuộc thi, hội thao thực sự trở thành môi trường rèn luyện, nơi tinh thần kỷ luật, ý chí và sự đoàn kết của học sinh được thể hiện rõ nét qua từng động tác, từng phần thi. Qua đó cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQP&AN.

Bài học về trách nhiệm và bản lĩnh

Trong chương trình giáo dục phổ thông, GDQP&AN là một nội dung quan trọng, góp phần bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện tác phong kỷ luật, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, Sở tổ chức hội thao không chỉ nhằm đánh giá kết quả giảng dạy mà còn tạo môi trường để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là dịp để các trường nhìn nhận, điều chỉnh phương pháp dạy học, hướng tới nâng cao chất lượng môn GDQP&AN. “Hội thao là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng của giáo viên và học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục môn học tại các trường”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thao năm nay được tổ chức bài bản, với điều lệ chặt chẽ, bám sát chương trình học. Đội ngũ giám khảo được tập huấn kỹ lưỡng; điều kiện sân bãi, trang thiết bị và công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo. Sự phối hợp giữa các đơn vị đã góp phần tạo nên một kỳ hội thao nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, thể hiện sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện cũng như tinh thần trách nhiệm đối với môn học. Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục định hướng các trường quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQP&AN; đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện để học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và nhân cách.