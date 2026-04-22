EU mở rộng trừng phạt đối với Iran liên quan đến eo biển Hormuz

Lực lượng an ninh Iran tuần tra cạnh một tàu hàng ở Eo biển Hormuz. (Ảnh: GETTYIMAGES)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết các bộ trưởng ngoại giao của khối ngày 21/4 đã nhất trí về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Iran để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp cấp bộ trưởng tại Luxembourg, bà Kallas cho hay: "EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Iran, nhưng hôm nay cũng đã đạt được một thỏa thuận chính trị để mở rộng cơ chế trừng phạt của chúng tôi nhằm vào cả những nhân vật chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải".

Bà nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt này nhiều khả năng sẽ được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại kế tiếp, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Trước đó, hôm 18/4, Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của sở chỉ huy quân sự Khatam Al-Anbiya của Iran, cho biết lực lượng vũ trang Iran đã khôi phục quyền kiểm soát quân sự đối với eo biển Hormuz sau khi Mỹ tuyên bố phong tỏa hải quân tuyến đường thủy quan trọng này.

https://nhandan.vn/eu-mo-rong-trung-phat-doi-voi-iran-lien-quan-den-eo-bien-hormuz-post957435.html