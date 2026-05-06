Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng: Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua - Ảnh: Báo TG&VN

Ngày 5/5/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

"Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông"./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: yêu cầuTrung Quốctôn trọng chủ quyềnViệt Namđối vớiquần đảo Hoàng Sa
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức công bố mùa mới, với chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt trong bối cảnh mới.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026

Tại Hội chợ triển lãm quốc tế Paris 2026 (Foire de Paris), diễn ra từ ngày 30/4 đến 11/5, những nét văn hóa truyền thống cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngày càng đẹp và ẩm thực đặc trưng của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan từ châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta

Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, khiến 3/7 người tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn cấp tới người dân biện pháp chủ động phòng bệnh.

Vốn FDI vào Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng 32%

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32%, trong đó, tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị quốc tế đầu tiên về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch

Việc Việt Nam tham dự và đóng góp tại Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch diễn ra tại Santa Marta (Colombia) thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong đối thoại quốc tế về chuyển dịch năng lượng, đồng thời khẳng định lập trường chuyển dịch công bằng, có trật tự, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia

