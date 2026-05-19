Cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực

“Tổ tuần tra thanh niên” Ban Thanh niên Công an TP. Huế tuần tra đêm trên các tuyến phố trung tâm

Đêm cuối tuần, “Tổ tuần tra thanh niên” của Ban Thanh niên Công an thành phố vẫn đều đặn lên đường làm nhiệm vụ. Ánh đèn từ những chiếc xe chuyên dụng quét qua các tuyến đường trung tâm, khu vực giáp ranh và những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Các thành viên của tổ công tác là những cán bộ, chiến sĩ trẻ đến từ nhiều đơn vị nghiệp vụ như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy… Dù công việc khác nhau nhưng họ đều mang chung tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân.

Trong suốt ca tuần tra, các tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều tuyến phố, tập trung kiểm soát những khu vực đông người, các điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự. Không khí làm việc luôn khẩn trương, nghiêm túc.

Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng ban Thanh niên Công an TP. Huế cho biết, phong trào thi đua “Ba nhất” đang được đơn vị triển khai gắn chặt với từng nhiệm vụ cụ thể của đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. “Chúng tôi xác định đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong chấp hành điều lệnh, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Phong trào “Ba nhất” không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, từ công tác chuyên môn đến những việc làm gần dân, giúp dân hằng ngày”, Thiếu tá Trần Anh Tiến thông tin.

Điều dễ nhận thấy ở những chiến sĩ trẻ trong các ca tuần tra không chỉ là tác phong chính quy, kỷ luật mà còn là sự gần gũi với người dân. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm soát địa bàn, các tổ công tác còn tranh thủ nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, hỗ trợ người gặp sự cố trên đường hay hướng dẫn du khách khi cần thiết. Những việc làm tuy nhỏ nhưng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an thân thiện, trách nhiệm trong lòng Nhân dân và du khách.

Phong trào thi đua “Ba nhất” của tuổi trẻ Công an TP. Huế không chỉ hiện diện trên những tuyến phố mà còn lan tỏa mạnh mẽ về cơ sở, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, dân vận.

Trong đợt cao điểm cấp căn cước và định danh điện tử cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, đoàn viên, thanh niên Công an phường Hóa Châu đã tích cực hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hành chính. Nhiều cán bộ trẻ tự nguyện làm việc ngoài giờ, kể cả buổi tối và cuối tuần để hướng dẫn phụ huynh kê khai thông tin, sắp xếp hồ sơ khoa học, giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Theo Thiếu tá Trần Anh Tiến, điểm đáng quý của phong trào “Ba nhất” chính là tinh thần tự giác, chủ động của đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Từ những ca tuần tra xuyên đêm, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính đến những hoạt động dân vận giản dị giữa đời thường đều cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ Công an thành phố.

“Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn thực sự trở thành cầu nối gần gũi giữa lực lượng công an với Nhân dân. Khi người dân tin yêu, đồng hành thì công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ hiệu quả hơn”, Thiếu tá Trần Anh Tiến nhấn mạnh.

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đang được tuổi trẻ Công an TP. Huế cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày. Không ồn ào, không phô trương, những chiến sĩ trẻ vẫn đang lặng lẽ góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy và gần dân trên quê hương.