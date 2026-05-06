Không chỉ là thứ hạng SIPAS

Người dân phường Thủy Xuân được cán bộ địa phương hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Người dân thấy thủ tục hành chính “nhẹ” hơn

Một buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế, khá đông người dân đến làm thủ tục nhưng không còn cảnh chen chúc, sốt ruột chờ đợi như trước. Ở quầy tiếp nhận hồ sơ, một cán bộ vừa hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thủ tục, vừa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến ngay trên điện thoại. Chỉ vài phút sau, hồ sơ được tiếp nhận, mã tra cứu tiến độ cũng được gửi về máy. Những thay đổi tưởng nhỏ ấy đang dần trở nên quen thuộc tại nhiều cơ quan hành chính ở Huế.

Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân phường Vỹ Dạ, đến làm thủ tục liên quan nhà đất cho biết, điều chị cảm nhận rõ nhất thời gian gần đây là việc thực hiện thủ tục hành chính đã “đỡ đi lại hơn trước”. “Có những hồ sơ trước đây chỉ cần thiếu giấy tờ là phải quay về bổ sung rồi đi lại nhiều lần. Nay cán bộ hướng dẫn khá cụ thể, hồ sơ thiếu gì cũng được thông báo qua điện thoại hoặc hướng dẫn bổ sung trực tuyến nên thuận lợi hơn”, chị Hồng chia sẻ.

Không chỉ ở trung tâm hành chính công cấp thành phố, nhiều mô hình chuyển đổi số tại cơ sở cũng đang làm thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công.

Tại xã Phú Vinh, mô hình “Thứ 7 số” được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt chữ ký số cá nhân hay tiếp cận các nền tảng số. Điều đáng chú ý là các nhóm được ưu tiên hỗ trợ chủ yếu là người cao tuổi, người yếu thế và hộ kinh doanh nhỏ.

Trong quá trình hỗ trợ, cán bộ địa phương không chỉ hướng dẫn thao tác kỹ thuật mà còn trực tiếp cầm tay chỉ từng bước để người dân làm quen với các ứng dụng số.

Ông Phạm Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho biết, khó nhất không phải triển khai phần mềm mà là thay đổi thói quen của người dân. “Nhiều người lớn tuổi ban đầu ngại dùng điện thoại để làm thủ tục hành chính vì sợ sai hoặc không biết thao tác. Nhưng khi được hướng dẫn cụ thể, thấy thuận tiện hơn thì họ bắt đầu chủ động sử dụng”, ông Phụng nói.

Điều đáng chú ý trong kết quả SIPAS năm nay không chỉ nằm ở việc Huế tăng mạnh thứ hạng, mà còn ở chỗ nhiều thay đổi trong cải cách hành chính bắt đầu được người dân cảm nhận rõ hơn qua trải nghiệm thực tế.

Nếu trước đây chuyển đổi số thường được nhắc đến bằng các phần mềm hay hệ thống dữ liệu, thì nay những khái niệm ấy đang hiện diện rõ hơn trong đời sống hằng ngày: Quét QR để tra cứu thủ tục, thanh toán không dùng tiền mặt ở chợ, ký số trên điện thoại hay nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nhà.

Sự hài lòng tạo ra áp lực đổi mới

Báo cáo cải cách hành chính quý I/2026 của UBND thành phố Huế, hiện toàn thành phố đã triển khai 166 điểm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công; 100% hồ sơ được số hóa đầu vào và trả kết quả ký số; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến không phụ thuộc địa giới hành chính.

Người dân xã Phú Vinh được hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến

Chỉ trong quý I/2026, toàn thành phố đã giải quyết hơn 116 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,9%.

Ông Trương Công Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Dịch vụ và Du lịch Việt Trung cho rằng, điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là xử lý hồ sơ nhanh mà còn là tính minh bạch và khả năng theo dõi tiến độ trực tuyến. “Khi hồ sơ được cập nhật trạng thái xử lý rõ ràng, doanh nghiệp chủ động hơn trong công việc và cũng giảm tâm lý chờ đợi”, ông Hoàng chia sẻ.

SIPAS là bộ chỉ số được Bộ Nội vụ công bố thường niên từ năm 2017, thực hiện trên cơ sở khảo sát trực tiếp người dân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước nhằm đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ, qua đó thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Việc Huế tăng mạnh 10 bậc trên bảng xếp hạng SIPAS không đơn thuần là câu chuyện thứ hạng, mà cho thấy nền hành chính đang chuyển dần từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn những khó khăn như hạ tầng kỹ thuật ở một số xã, phường chưa đồng bộ; một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế kỹ năng số; việc phối hợp giải quyết một số thủ tục liên thông còn chậm.

Trong bối cảnh người dân ngày càng quen với các nền tảng số và dịch vụ trực tuyến, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan hành chính không còn dừng ở giải quyết đúng quy trình, mà là phải thuận tiện hơn, minh bạch hơn và phục vụ thực chất hơn.

Thành phố Huế đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trên môi trường số. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2026 với nhiều hình thức như video ngắn, infographic, podcast, nền tảng mạng xã hội và ứng dụng AI trong truyền thông chính sách. Theo đó, thành phố tiếp tục xác định lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.