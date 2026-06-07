Để các show diễn vào được tour, tuyến du lịch

Có thể kể đến sức hút từ những “cú nổ” như chương trình Mega Booming hay các đại nhạc hội chào năm mới (Countdown) đã thực sự thổi bùng ngọn lửa sôi động vào đời sống về đêm của Cố đô. Với sân khấu hoành tráng, công nghệ ánh sáng đỉnh cao cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ xu hướng, những đêm nhạc này đã thu hút hàng vạn bạn trẻ, tạo nên một không gian giao lưu bùng nổ, đầy năng lượng tích cực.

Hiện, một sự kiện âm nhạc quy mô đang được người Huế đón đợi là Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6 trên sân khấu lãng mạn bên sông Hương. Quy tụ các nghệ sĩ đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng các gương mặt trẻ đang lên như Mỹ Anh, Matthew Ifield, MONO, Nguyễn Đình Tuấn Dũng…, chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả mỗi đêm, hứa hẹn đem đến những đêm “không ngủ” để Huế cháy hết mình cùng âm nhạc và nghệ thuật.

Qua các kỳ festival, Huế đã định hình được không ít chương trình, show diễn thu hút công chúng. Ảnh: Nguyễn Quân

Là một thành phố văn hóa, di sản và lễ hội, nhiều năm qua, Huế đã nỗ lực gầy dựng hình ảnh, thương hiệu văn hóa của mình thông qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Qua các kỳ festival, Huế đã định hình được không ít chương trình, show diễn thu hút công chúng, với những đêm công diễn những vở kịch nổi tiếng của nghệ sĩ, biên đạo múa người Pháp gốc Việt Ea Sola Thủy. Năm 2010, cũng trong khuôn khổ Festival Huế, một chương trình nghệ thuật giới thiệu 3 di sản văn hóa thế giới gồm Nhã nhạc, Ca trù và Quan họ, quy tụ khoảng 400 nghệ sĩ, diễn viên cũng được tổ chức trên sân khấu độc đáo được thiết kế chìm ở hồ Tịnh Tâm. Bên cạnh đó, các show áo dài đã làm nên những đêm lễ hội thu hút, luôn kín chỗ dù đây là một trong những chương trình nghệ thuật “đinh” hiếm hoi được bán vé. Qua các lễ hội, hình ảnh, giá trị, thương hiệu và lịch sử chiếc áo dài Huế được đánh thức, lan tỏa...

Gần đây, với hướng đi mới, các chương trình nghệ thuật lấy người trẻ và cộng đồng làm trung tâm, âm nhạc đương đại trở thành một chiếc cầu nối để vừa bảo tồn giá trị cổ, vừa định hình một chân dung Cố đô tươi mới, tràn đầy sức sống. Mới đây, sau những thử nghiệm thành công rực rỡ với chương trình “Hoàng cung huyền ảo” trong không gian Đại Nội, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sắp diễn ra cũng là một thử nghiệm nhằm tìm hướng đi lâu dài cho các show âm nhạc của Huế gắn với không gian sân khấu ngoài trời bên sông Hương .

Những show diễn quy mô, dành cho cộng đồng, hướng đến giới trẻ đã tạo được dấu ấn đột phá. Nhưng làm sao để Huế có các show diễn được đưa vào tour, tuyến du lịch, thành những sản phẩm văn hóa để thu hút du khách đến Huế chi tiền thì vẫn còn một khoảng trống.

Mới đây, để nắm bắt nhu cầu chi tiêu của du khách, năm 2025, Sở Du lịch đã tiến hành một cuộc điều tra. Thực tế cho thấy, không ít du khách cho rằng, Huế còn quá ít cơ hội để họ được tiêu tiền. “Vì sao một thành phố văn hóa như Huế lại thiếu các show (chương trình biểu diễn) nghệ thuật thường xuyên để bán cho du khách?”. Đó là câu hỏi đến từ nhiều du khách. Thực tế ấy cho chúng ta thấy, không chỉ là những show diễn mang tính sự kiện, Huế đang cần những show diễn thường xuyên, góp phần tăng nguồn thu cho địa phương.

Về cách làm, cũng có thể kể đến một số mô hình, như Hội An với show “Ký ức Hội An”. Mới đây, Nhà hát Đỏ ở thiên đường du lịch biển Nha Trang cũng đã khởi động chương trình nghệ thuật Rối Mơ và Chum Show, trở thành sản phẩm du lịch hàng đêm. Với giá vé không hề rẻ, từ 300.000 - 600.000 đồng/người nhưng Nhà hát Đỏ trên 500 ghế luôn kín chỗ.

Những mô hình này có lẽ không quá khó, khi Huế sở hữu ca Huế, Nhã nhạc, tuồng cổ, bài chòi... và những sân khấu cổ không phải ở đâu cũng có như Duyệt Thị Đường, Minh Khiêm Đường... đã hàng trăm năm tuổi.