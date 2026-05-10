Gửi tâm tình qua tranh màu nước

Những tác phẩm tranh màu nước được trưng bày tại triển lãm

“Có một… dòng sông” do VietNam Watercolor Art Group tổ chức đang diễn ra tại không gian Lan viên Cố tích 2 (đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân), hội tụ những tên tuổi vẽ tranh màu nước nổi tiếng như Hồ Hưng, Minh Đàm, Hải Tre, Đoàn Quốc, Vũ Tuấn…

Sự góp mặt của các họa sĩ với nhiều phong cách nên người yêu nghệ thuật như được “chiêu đãi” một bữa tiệc hội họa. Thoáng qua những tác phẩm có thể thấy sự trải rộng từ đề tài lẫn bút pháp, nhưng đọng lại chính là cách mỗi họa sĩ mượn màu nước để giãi bày những ký ức, suy tư về nơi mình đã đến và lấy bối cảnh để đưa vào tranh.

Trong số những họa sĩ ấy có những người có xuất phát điểm từ Huế. Có người đi xa rồi trở về, có người vẫn lặng lẽ theo cách riêng của mình ngay trên quê nhà - Huế.

Quá quen thuộc trong giới nghệ thuật, họa sĩ Hồ Hưng - tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) sau nhiều năm rong chơi đã đưa những “đứa con tinh thần” của mình về lại Huế. Tranh của anh chiếm hơn một nửa trong số 80 tác phẩm màu nước được trưng bày lần này, trong đó phải kể đến những bức tranh khổ lớn về đề tài hậu chiến mà anh ấp ủ và thực hiện trong nhiều năm qua.

Với góc nhìn của người trẻ lớn lên trong hòa bình, tranh của anh không chỉ là một góc nhìn của hậu thế về chiến tranh. Thế giới hội họa màu nước trong tranh chàng trai quê Nghệ An này còn là dấu ấn thời gian qua những lang thang trên dặm dài đất nước, qua nhiều vùng đất trên khắp thế giới để thỏa niềm đam mê trực họa của mình. Xem tranh của anh, ta có thể bắt gặp hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Hương từ góc nhìn Thiên Mụ; hay một sớm mai ở hồ Xuân Hương - Đà Lạt; những làng quê yên bình vùng Trung Du Bắc Bộ; những xóm chài miền Tây sông nước mênh mông…

Khung cảnh sông nước qua góc nhìn của họa sĩ Hồ Hưng

“Với Hưng, màu nước không chỉ là chất liệu mà còn là triết lý sáng tác. Nó giúp mình có độ nhạy trong quá trình sáng tạo”, Hưng tâm tình và mong rằng những tác phẩm được đưa về Huế trưng bày dịp này không chỉ là lời cảm ơn mà còn mở ra cánh cửa mới trong hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật.

Góp mặt ở triển lãm không thể không nhắc đến những tác phẩm về đề tài phố của họa sĩ Hải Tre (tên thật Đinh Quảng Hải) đến từ Hà Nội. Vốn nổi tiếng trong cộng đồng mỹ thuật Việt Nam về chất liệu màu nước, tranh của anh bao giờ cũng trong trẻo, giàu chất thơ.

Những tác phẩm của anh gửi đến người yêu nghệ thuật Cố đô lần này xoay quanh nhịp sống bình dị, những khoảnh khắc đời thường của phố phường Hà Thành. Nếu như cảnh đời thực sôi động, nhộn nhịp thì tranh của Hải Tre đối lập hoàn toàn: Chậm rãi, nhẹ nhàng và bình yên đến kỳ lạ. Ở đó, một hồn xưa phố cũ vẫn toát lên nét đẹp cổ kính, mềm mại, kiêu kỳ.

Nếu như cảnh sắc các vùng miền khác tạo nên sự tươi lạ thì những tác phẩm màu nước vẽ về đề tài Huế của Phan Vũ Tuấn dẫu quen thuộc nhưng vẫn dạt dào cảm xúc, tạo cảm hứng cho người thưởng lãm. Phan Vũ Tuấn không còn xa lạ với giới hội họa Huế bởi chọn hướng đi riêng với tranh màu nước, xoáy sâu vào đề tài văn hóa di sản.

Những công trình kiến trúc từ lăng tẩm, đền đài, cho đến các cổng thành rêu phong cổ kính… được Tuấn đặc tả chi tiết, không chỉ tôn lên sự sang trọng, quý phái mà còn cho thấy sự điêu luyện trong góc nhìn, cũng như cuộc chơi sắc màu. Vì thế, ở triển lãm này, Tuấn đã đưa người xem lạc vào thế giới tưởng xa lạ nhưng đầy quen thuộc như lăng Vua Tự Đức, lăng Vua Đồng Khánh, cửa thành, đồi thông… như để làm mới giá trị di sản theo cách của riêng mình.

Dù ở phong cách và bút pháp nào, những họa sĩ góp mặt tại triển lãm “Có một… dòng sông” xem đây là cơ hội để nhắn gửi tâm tình của mình đến với công chúng thông qua hội họa - như hành trình đối thoại giữa người nghệ sĩ và công chúng trên nền chất liệu màu nước dẫu mong manh nhưng đầy cảm xúc...